اختتام فعاليات «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2022» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أمس فعاليات «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2022»، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وتفقد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي معرض المشروعات الطلابية الذي أقيم ضمن فعاليات الأسبوع، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من المسؤولين.

وأشاد الخييلي بجهود مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تنظيم «أسبوع الابتكار»، الذي تضمن فعاليات عدة شملت منتدى القادة ومبادرة «تجارب الاكتشافات»، وجاءت في إطار جهوده لتأهيل الأجيال الناشئة لوظائف المستقبل.

وأكد أن دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز مقومات الرفاه الاجتماعي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، كما تحرص على تمكين المؤسسات التعليمية، ومنها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني من بناء القدرات والمهارات المتخصصة لدى الطلبة وشباب الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية.

منصة

وأكد أن أسبوع التعليم التقني والابتكار2022 شكل منصة رائدة لإعداد شباب الوطن لسوق العمل، مشيداً بالجهود التي يقوم بها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تأهيل الشباب وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، بما يؤدي إلى نمو وتطور ملكات الإبداع والابتكار لديهم.

دعم

من جانبه قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن قيادة الدولة الرشيدة توفر كافة أشكال الدعم والرعاية لشباب الوطن من أجل التميز والإبداع، ونحن حريصون في «أبوظبي التقني» على العمل وفق رؤية ذات معايير عالية الجودة تراعي الحاضر والمستقبل بكافة أبعاده ومتطلباته لتحقيق التنمية المستدامة.

ركيزة

وأكد أن شباب الوطن هم الركيزة لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية في المجالات كافة، متقدماً بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على رعايته الكريمة لهذا الحدث.

معارض

وأوضح أن «أبوظبي التقني» اختتم الدورة الثامنة من أسبوع التعليم التقني والابتكار، أمس، بتنظيم أربعة معارض من «تجارب الاكتشافات» في مجمع زايد التعليمي بأبوظبي، ومجمع طحنون بن محمد التعليمي في العين، ومجمع الشارقة للتكنولوجيا التطبيقية، ومجمع الفجيرة التقني، حيث نجح طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في طرح نخبة من المشروعات الهندسية والتكنولوجية الجديدة والمتميزة التي يبتكرونها طوال العام الدراسي، بما يساهم في صناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات وظائف المستقبل بجدارة.

وأضاف أن المركز بدأ بالفعل الاستعداد لتنظيم الدورة التاسعة من أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023.

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