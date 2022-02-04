ابتكار أطراف صناعية من الزجاجات البلاستيكية

المصدر: دبي- نورا الأمير

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ابتكر الدكتور كارثيكيان كاندان، الأستاذ المساعد، في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة دي مونتفورت في دبي، أطرافاً صناعية قليلة التكلفة للمرضى مبتوري الأطراف، والمعاد تدويرها من الزجاجات البلاستيكية، بسعر 50 درهماً، أقل بـ 500 مرة من متوسط السعر البالغ 25000 درهم للمقبس الصناعي المصفح.

مشكلتان

ويعالج اختراع الأطراف الصناعية «المعاد تدويرها»، الأول من نوعه، مشكلتين في وقت واحد، وهي تحويل نفايات الزجاجات البلاستيكية إلى أطراف صناعية للمرضى بتكلفة منخفضة. كما توفر تقنيات صناعة المقبس التعويضي «المعاد تدويره»، حلول كثيرة، وتكسبه ميزات، أبرزها قليل التكلفة، وأنه مريح، يختصر وقت التصنيع «من أيام إلى ساعات»، ويُصنع باستخدام المواد والموارد المحلية.

التصميم الجديد

وأوضح الدكتور كاندان أن فكرة التصميم الجديد، تعتمد على إعادة تدوير البولي إيثلين تيريفثاليت، وهو مركب أساسي في الزجاجات البلاستيكية، إلى خيوط بلاستيكية أقوى 10 مرات من البلاستيك السائب، حيث يتم «غزل» هذه الخيوط في أشكال ثلاثية الأبعاد، تتطابق تماماً مع جذع المريض، فيما تتحول هذه التشكيلات من خلال الضغط والحرارة، إلى مقبس صلب مطابق لجذع المريض بشكل مثالي، كما يوجد مسامات في المقبس تساعد على التبريد، وهو أمر هام، خاصة لمبتوري الأطراف من مرضى السكري، الذين يتعرقون كثيراً، وأيضاً لمبتوري الأطراف الذين يعيشون في المناطق الاستوائية.

تطابق

وتحدث عن تطابق الأطراف الصناعية المعاد تدويرها تماماً مع جذع المريض، حيث تقلل من خطر الإصابة بالالتهابات، بسبب تصميمها القابل للتنفس .

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