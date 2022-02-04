المرأة تشكل 75 % من المعلمين في قطاع التعليم

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي المدرسين في التعليم العام بالدولة، خلال العام الدراسي 2019 - 2020 نحو 108 آلاف و20 مدرساً، وشكلت المرأة نسبة 74.5% من إجمالي المعلمين بعدد 80 ألفاً و487 معلمة، مقابل 25.5% حصة الذكور، وبعدد 27 ألفاً و533 معلماً، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات تقرير «أرقام توثق المسيرة» أن نسبة زيادة المدرسين في التعليم خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 بلغت قرابة 42%، حيث بلغ إجمالي عدد المدرسين في التعليم العام خلال ٢٠١٠ - ٢٠١١ نحو 76 ألفاً و194 مدرساً، بينهم إناث بنسبة 70% من إجمالي المعلمين، وبعدد 53 ألفاً و843 معلمة، مقابل 30% حصة الذكور وبعدد 22 ألفاً و351 معلماً.

إحصائيات

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المعلمين في التعليم العام خلال العام الدراسي 2000 - 2001 بلغ نحو 45 ألفاً و442 معلماً، شكلت الإناث نسبة 67% بعدد 30 ألفاً و562 معلمة، مقابل 33% للذكور بعدد 14 ألفاً و880 معلماً.

وتضاعف عدد المدرسين في الدولة قرابة 20 مرة، خلال العقود الـ 5 الماضية، إذ بلغ عدد المعلمين خلال العام الدراسي 1975 - 1976 قرابة 5 آلاف و530 معلماً، بينهم 2775 من الذكور، و2755 من الإناث. وأشارت بيانات تقرير «أرقام توثق المسيرة» إلى ارتفاع قياسي في عدد الطلاب في التعليم العام خلال الفترة من 1975 - 2020، ليصل إلى مليون و353 ألفاً و501 طالب خلال العام الدراسي 2019 - 2020، مقابل 815 ألفاً و194 طالباً في العام الدراسي 2010 - 2011، بزيادة 66%. وتوزع عدد الذكور من الطلاب في العام الدراسي 2019 - 2020 نحو 681 ألفاً و599 طالباً يشكلون 50.4% من إجمالي الطلاب، مقابل 671 ألفاً و902 طالبة يشكلن نسبة 49.6%، فيما بلغ عدد الذكور الطلاب في العام الدراسي 2010 - 2011 نحو 416 ألفاً و707 طلاب بنسبة 51%، مقابل 398 ألفاً 487 طالبة وبنسبة 49%.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي الطلاب في التعليم العام خلال العام الدراسي 1975 - 1976 نحو 61 ألفاً و803 طلاب توزعوا بين 34 ألفاً 782 طالباً بنسبة 56.2% للذكور، مقابل 27 ألفاً و21 طالبة بنسبة 53.8% حصة الإناث.

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