جامعة الإمارات تتعاون مع 100 معهد أبحاث أسترالي
زار ديفيد هيرلي، الحاكم العام لأستراليا، والوفد المرافق له، جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرف على تاريخ الجامعة ورسالتها، وأبدى إعجابه بتطور بنيتها التحتية التعليمية والبحثية، ومعاهدها البحثية، ومجموعة أنشطة البحث والتطوير الحالية. وتتعاون جامعة الإمارات مع أكثر من 100 معهد أبحاث أسترالي، أدت إلى إعداد 511 منشوراً مشتركاً في التأليف على مدار السنوات الـ 6 الماضية.
وكان في استقبال هيرلي وهايدي فينامور، سفيرة أستراليا لدى الدولة، معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور مدير الجامعة بالإنابة الدكتور غالب الحضرمي البريكي، ونائب مدير الجامعة بالإنابة الدكتور محمد حسن القاسمي، والنائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد مراد.
وتقدم معالي الرئيس الأعلى للجامعة بالشكر والتقدير إلى الوفد الأسترالي على زيارتهم للحرم الجامعي، وقال: إنه لشرف لنا أن نشارككم في الاحتفال باليوم الوطني لأستراليا، وتقدير المساهمة القيمة لأستراليا ومواطنيها في المجتمع الإماراتي بأكمله.