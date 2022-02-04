جامعة الإمارات تتعاون مع 100 معهد أبحاث أسترالي

المصدر: العين - البيان

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زار ديفيد هيرلي، ‏الحاكم العام لأستراليا، والوفد المرافق له، جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث‎ ‎تعرف على ‏تاريخ الجامعة ورسالتها، وأبدى إعجابه بتطور بنيتها التحتية التعليمية ‏والبحثية، ومعاهدها البحثية، ومجموعة ‏أنشطة البحث والتطوير الحالية. وتتعاون جامعة الإمارات مع أكثر من 100 معهد ‏أبحاث أسترالي، أدت إلى إعداد 511 ‏منشوراً مشتركاً في التأليف على مدار ‏السنوات الـ 6 الماضية. ‏

وكان في استقبال هيرلي ‏وهايدي فينامور، سفيرة أستراليا ‏لدى الدولة، معالي زكي أنور نسيبة، ‏المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس ‏الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ‏العربية المتحدة، وبحضور مدير الجامعة ‏بالإنابة الدكتور غالب الحضرمي ‏البريكي، ونائب مدير الجامعة بالإنابة ‏الدكتور محمد حسن القاسمي، ‏والنائب المشارك للبحث العلمي ‏الدكتور أحمد مراد.

وتقدم معالي الرئيس ‏الأعلى للجامعة بالشكر والتقدير إلى الوفد ‏الأسترالي على زيارتهم للحرم الجامعي، ‏وقال: إنه لشرف لنا أن نشارككم في ‏الاحتفال باليوم الوطني لأستراليا، وتقدير ‏المساهمة القيمة لأستراليا ومواطنيها في ‏المجتمع الإماراتي بأكمله.

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