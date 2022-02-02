اتفاقية بحث وتطوير بين جامعة خليفة و«إيه آي كيو»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «إيه آي كيو»، المشروع المشترك بين كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة «جي 42»، والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية بحث وتطوير للاستفادة المشتركة من المهارات التقنية لدى الطرفين وأصولهما المتميزة، بهدف تطوير الابتكارات الرقمية التي تخدم قطاع الطاقة.

وقع الاتفاقية الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وعمر المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي كيو».

وتسعى الشراكة بين الجانبين إلى مواصلة البحوث الرقمية الرائدة التي تساهم في إيجاد الحلول اللازمة لتطوير قطاع الطاقة.

وأكد الدكتور عارف الحمادي أهمية تعاون جامعة خليفة مع شركة «إيه آي كيو» لإيجاد المنصة المناسبة واللازمة لتسهيل عمليات الابتكار في قطاع الطاقة. وأشار عمر المرزوقي إلى أهمية الشراكة لدفع إنشاء تقنيات تحويلية متقدمة في المستقبل لقطاع الطاقة، وتعزيز مكانة أبوظبي والإمارات كمركز دولي للذكاء الاصطناعي.

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