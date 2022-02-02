45 يوماً سن القبول الأدنى في مراكز الطفولة المبكرة بدبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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حدد الدليل الإرشادي الذي أطلقته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 45 يوماً سن القبول الأدنى في مراكز الطفولة المبكرة حتى 71 شهراً، مشدداً على عدم قبول أي استثناءات على متطلبات الأعمار المحددة وفقاً للقرار الوزاري رقم 24 لعام 2021.

وألزم الدليل المراكز بأن يلبي عمر الطفل الحد الأدنى للصف الدراسي /‏ السنة الدراسية المحددة في مرحلة التعليم المبكر، بحيث لا يزيد للأطفال الرضع من 45 يوماً إلى سنة واحدة في السنة الدراسية الواحدة، ومن عمر سنة إلى سنتين، ومن عمر سنتين إلى 3 سنوات، وعمر 4 سنوات للروضة الأولى إلى 5 سنوات والروضة الثانية من 5 سنوات إلى 6 سنوات، مشددة على ضرورة الالتزام بالتشريعات المنظمة لسن قبول الأطفال في مراكز الطفولة المبكرة في دبي.

وحدد الدليل الحد الأدنى للعدد اللازم من أعضاء الكادر تبعاً لعدد الأطفال، بحيث تكون للأطفال من سن 45 يوماً إلى 17 شهراً عضو واحد لكل 3 أطفال، ومن العمر 18 شهراً إلى 35 شهراً عضو واحد لكل 5 أطفال، ومن 36 شهراً لغاية 47 شهراً عضو واحد لكل 8 أطفال، ومن 48 شهراً لغاية 71 شهراً عضو واحد لكل 12 طفلاً.

وأوضح الدليل المساحات اللازمة في الفصول تبعاً للفئة العمرية، داعياً إلى تقييم المخاطر في المساحات الخارجية مع وجوب توفير مداخل ومخارج آمنة وتركيب أقفال أمان للأطفال على جميع البوابات، التي يجب أن تبقى مغلقة عند وجودهم، وتطبيق الترتيبات والإجراءات الكفيلة بضمان عدم دخول الأشخاص غير المصرح لهم سواء كانوا كباراً أم صغاراً.

واشترط الدليل في حال كانت المساحات الخارجية قريبة من مصادر محتملة للمخاطر مثل الطرقات، توفير سياج بارتفاع 8.1 متر على الأقل، كما يجب على المساحات الخارجية أن تكون مظللة لحماية الأطفال من العوامل الطبيعية غير الملائمة، مع السماح للأطفال بالتعرض لأجواء مفتوحة قدر الإمكان، وأن تحظى بأرضية ملائمة ومنبسطة وخالية من المخاطر، كوجود حاويات كبيرة لجمع الماء، مع التأكد من أن فتحات قنوات الصرف الصحي وخدمات البنية التحتية مغلقة بإحكام، وأن أجهزة مكافحة الحشرات مغطاة، وأن غرف التخزين مغلقة عندما لا تكون قيد الاستخدام والالتزام بتلبية معايير ومتطلبات الصحة والسلامة ذات الصلة، إلى جانب استخدام اللغة الأم كلغة تدريس وهي «اللغة العربية» وتدريسها كمادة رئيسة، واعتبارها من المكونات المهمة في جودة التدريس في مراكز الطفولة المبكرة، إلى جانب الاستفادة من التنوع اللغوي في الدولة.

وأفرد الدليل جانباً للمؤهلات المطلوبة للكوادر العاملة في مراكز الطفولة المبكرة، وشروط كل وظيفة ومتطلباتها لكل مرحلة عمرية للأطفال.

التزام

وأكد الدليل: أن زيارات ميدانية سيتم تنفيذها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للتحقق من مدى الالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات، موضحاً أنه في حال رغبت مدرسة أو مؤسسة تضم مجموعة من المدارس الخاصة في دبي أن تفتتح ضمن نطاق الحرم المدرسي مركزاً لخدمات الطفولة المبكرة، أو توسيع نطاق خدمات الرعاية والتعليم التي تقدمها للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، سيتعين عليها تقديم خطة كاملة للرعاية والتعليم إذا كانت تؤسّس مركزاً جديداً، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت حصولها على الموافقات، وتلبية جميع المتطلبات اللازمة من الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

200

وتحتضن إمارة دبي أكثر من 200 دار حضانة ومركزاً للطفولة المبكرة، من بينها 15 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة تم افتتاحها خلال العام 2021، وتعد مرحلة الطفولة المبكرة إحدى المراحل الأساسية في تطوّر ونمو الطفل، وتشمل المرحلة العمرية منذ ولادته وحتى بلوغه 6 سنوات.

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