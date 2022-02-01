طالب في جامعة دبي يفوز بجائزة أفضل مندوب في مؤتمر دولي

المصدر: دبي - وام

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فاز نائب رئيس نادي الحوار في جامعة دبي الطالب محمد أحمد العوضي بجائزة أفضل مندوب ممثلاً لكل من جامعة دبي ودولة الإمارات خلال حضور مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الذي أقيم باسطنبول في تركيا.

وفي مؤتمرات الأمم المتحدة النموذجية يأخذ الطلبة أدوار مندوبي الدول في الأمم المتحدة كمندوبين ويحاولون حل قضايا العالم حسب رؤيتهم في لجان خاصة.

60 مندوباً

حضر المؤتمر أكثر من 60 مندوباً من خلفيات ثقافية وتعليمية مختلفة يمثلون 45 جنسية من العالم بالإضافة إلى أعضاء نادي الحوار وطارق هنداش رئيس النادي ونائبه محمد العوضي بحضور هيثم المعيني رئيس إدارة الخدمات الطلابية في الجامعة.

وعبر العوضي عن فخره بتمثيل الجامعة ودولة الإمارات في المؤتمر وفوزه كمندوب وعن امتنانه لجامعة دبي على دعمها المستمر لنادي الحوار وثقتها بطلبتها.

وقال «نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المؤتمر الدولي في اسطنبول ونسعى جاهدين لتنظيم وحضور المزيد من المؤتمرات المحلية والعالمية في المستقبل القريب».

تمثيل

يشار إلى أن نادي الحوار للطلبة في جامعة دبي قام على مدى السنوات الماضية بتعيين أعضائه كمندوبين لتمثيل الجامعة في المسابقات والمؤتمرات المحلية والعالمية، وبالرغم من فوزهم بالعديد من الجوائز خلال مهماتهم ومشاركاتهم إلا أنهم ظلوا دائماً يتطلعون نحو المستقبل ويحرصون على تعزيز إنجازاتهم الجامعية والمجتمعية.

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