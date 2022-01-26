جامعة الإمارات بمشاركة "وام "و"سبوتنيك" تناقش التعاون الدولي في الإعلام

المصدر: وام

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ناقشت محاضرة نظمها قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات "وام" ووكالة سبوتنيك الروسية للأنباء..دور الإعلام في تعزيز الشراكات وتأهيل جيل جديد من الصحفيين قادر على مخاطبة الجماهير مختلفة الثقافات والخلفيات الحضارية بأدوات عصرية .

شارك في المناقشات عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات "وام" والدكتور أحمد المنصوري رئيس قسم الإعلام في جامعة الإمارات وفازلي بوشكوف مدير التعاون الدولي في وكالة سبوتنيك وآسيا ساموايلوفا مسؤولة العلاقات الإعلامية في سبوتنيك .

تناول الحضور التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام والاتصال الذي ساهم في تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية وفي توسيع نطاق الخطاب الإعلامي وتعزيز التقارب والاتصال الثقافي بين الشعوب وأبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها تراجع دور الإعلام التقليدي بسبب تنامي حضور الإعلام الجديد والتكنولوجيا المعاصرة، بجانب الضغوطات المالية والأزمات الاقتصادية التي أثرت على صمود كثير من المؤسسات الإعلامية في سوق الصناعة الإعلامية كما تطرقوا إلى كيفية مواجهة الأخبار المضللة والمفبركة وخاصة في الازمات. وفي بداية المحاضرة وجه المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات "وام" شكره وتقديره لجامعة الإمارات وقسم الإعلام على تنظيم المحاضرة .. مثمنا الشراكة القوية التي تربط " وام " بوكالة سبوتنيك للأنباء .واستعرض الدكتور أحمد المنصوري دور الإعلام في تعزيز الشراكات والتعاون بين الدول معتبرا أن المحاضرة وما تتضمنه من موضوعات هي فرصة كبيرة لطلبة قسم الإعلام للاطلاع على آخر المستجدات في المؤسسات الإعلامية الدولية .

واستعرض مدير التعاون الدولي في وكالة سبوتنيك أبرز المحطات التاريخية للوكالة الروسية ومهامها وأهدافها الإعلامية على المستوى الروسي والإقليمي والدولي.

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