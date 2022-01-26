27 حضانة حكومية في الشارقة تباشر الدراسة حضورياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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باشرت 27 حضانة حكومية الدراسة حضورياً في الشارقة، وسط تدابير وإجراءات احترازية مشددة، واشتراطات يجب توافرها في الحضانات حتى تحصل على كتاب عدم ممانعة من الافتتاح، وأبرزها الحصول على نتيجة سلبية لفحص «كوفيد19» لجميع كادر الحضانة من عاملات ومربيات وإداريات قبل مباشرتهن العمل في الحضانة، وذلك بحسب مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم، والتي أكدت أنه تم إعداد دليل داخلي ويسمى بـ«الدليل الإرشادي لإعادة افتتاح الحضانات بعد «كوفيد 19» ويحتوي على عدة نقاط، كما أن هناك 144 مشرفة من خريجات الثانوية العامة ويعملن في قسم الرعاية، ومساعدات للمعلمات في الحضانات، ويخضعن لبرامج دبلوم الطفولة المبكرة بالتعاون مع جامعة الشارقة.

زيارات

وقالت مريم الشامسي: إن الحضانات الحكومية تخضع لزيارات فرق الرقابة الداخلية من إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم، بهدف التأكد من تطبيق معايير إطار الشارقة للطفولة المبكرة، ومن تحقق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحضانات، وتعد فرقاً داعمة للحضانات، إضافة إلى متابعة فرق رقابية من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مبينة أن فرق الرقابة الداخلية الخاصة بإدارة الطفولة المبكرة تتأكد من تحقيق أعلى نسب امتثال في الحضانات، وفي حال وجود ملاحظات تحسينية، يتم متابعة الحضانة للانتهاء من الإجراءات التصحيحية، والتي ترفع نسبة الامتثال في الحضانات إلى 100%، ما يجعلها جاهزة لأي زيارة من أي فرق رقابية، كما أن 3 حضانات في المنطقة الوسطى وحضانة السيوح والقوز والنحوه سيتم تسلمها خلال العام الجاري.

تدريب

وأوضحت الشامسي أن المشرفات العاملات في الحضانات يبلغ عددهن 144 مشرفة، وجميعهن خريجات الثانوية العامة، ويعملن في قسم الرعاية، كما يعملن مساعدات للمعلمات في قسم التعليم، وإن إدارة الطفولة المبكرة تحرص على تدريبهن بشكل مكثف.

وبينت أن مجلس الشارقة للتعليم أطلق دليلاً للحضانات يحمل جانبين، «التنظيمي والتعليمي»، الأول مختص بمجموعة من السياسات والقوانين التي تنظم العمل في الحضانة، ويحتوي على 6 مرتكزات من المجالات و38 فرعاً، والتعليمي يتكون من 8 معايير، و22 مجالاً و531 سلوكاً نموذجياً ملاحظاً على الطفل، كما أن كافة المخرجات تركز على المهارات بشكل كبير، حيث يستكشف الطفل المعلومة من خلال القصة، ومن خلال اللعب والورش المتنوعة.

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