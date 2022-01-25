جامعة الإمارات تُشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للأديان

المصدر: العين - البيان

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شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات الدولة والعالم باليوم العالمي للأديان، ويهدف إلى ترسيخ الحوار والتواصل لإظهار المساحات المُشتركة لهذه الأديان والتعاون فيما بينها خدمة للبشر.

تعايش

وبهذه المناسبة قال الدكتور حمزة حماد رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية القانون في جامعة الإمارات: «نفتخر بالعيش والعمل على أرض دولة الإمارات التي أصبحت محطّ أنظار العالم بقيادتها لمسيرة الحوار والتعايش بين الديانات والثقافات والحضارات في وسطٍ ترتفع فيه شعارات التخلف والإرهاب والتكفير. أرض «زايد» التي أنبتت خيراً وأسست لوطن عماده التطور والانفتاح وتكريس لغة واحدة هي السلام».

استراتيجية

وأضاف: «لطالما كان التسامح الديني واحتضان التنوّع جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات، وهو ما برهنته استراتيجية الدولة التي تسير على مبدأ نشر ثقافة التسامح، والدفع بمبادئ الحوار بين الأديان والثقافات والدعوة إليها، متخذة من هذا المبدأ بُعداً أساسياً في السياسة الداخلية والخارجية التي أرسى دعائمها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،

أهداف

وتابع: يبرز دور جامعة الإمارات في دعم وتحقيق هذه الأهداف من خلال قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية القانون، إذ قام بجهود مميزة منها: طرح مساق تاريخ الأديان، الذي يهدف إلى تعريف الطلبة بأهم الأديان القديمة والمعاصرة، إضافة إلى البحث في نقاط الاتفاق والاشتراك بين الأديان، لإبرازها والتأكيد عليها مما يوطد صلة الرحم الإنسانية.

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