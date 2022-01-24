تباين في مواعيد الدراسة بالجامعات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تباينت مواعيد انطلاق الدراسة في عدد من الجامعات في الشارقة وعجمان وأم القيوين للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 – 2022، حيث تباشر اليوم (الاثنين 24 يناير) عدد من الجامعات الدراسة الحضورية و(الهجين) في بعض المساقات، بينما ستباشر جامعات أخرى الدراسة بداية الشهر المقبل، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الواردة من وزارة التربية والتعليم بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد 19»، وذلك بعد تهيئة القاعات الدراسية والمختبرات العلمية وتطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية التي نادت بها الجهات المختصة، والتي أبرزها التعقيم للمحافظة على صحة الطلبة والكادر التدريسي.

لجنة

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة ستستقبل الطلبة اليوم لبدء الفصل الدراسي الربيعي الثاني 2022 ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة ، كما أن اللجنة الأكاديمية في الجامعة أعدت مذكرة شاملة لخطة العودة التدريجية للطلبة للحرم الجامعي ليكون التعليم والتعلم في فصل الربيع وفقاً لنظام التعليم الهجين والمرن، وسوف تدرس (عن بعد) مساقات التعليم العام وبعض المساقات المختارة ذات الطبيعة العامة، وسيتم تدريس أغلب المساقات بالنظام الهجين مع انعقاد معظم الجلسات الدراسية داخل الجامعة، أما مساقات كليات الطب، وطب الأسنان والفنون الجميلة والتصميم والمختبرات العملية والتدريب الإكلينيكي والاستوديوهات فسوف تُدرس داخل الحرم الجامعي، فيما ستعقد امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي، وأن ذلك الأمر ينطبق على فروع الجامعة .

وقال الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، إن الجامعة ستواصل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021 – 2022 اليوم وستكون الدراسة حضورياً داخل الحرم الجامعي بجميع الكليات لكافة الطلبة، والذين يبلغ عددهم 671 طالباً وطالبة ، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون انتقال العدوى للطلبة والهيئة التدريسية ، كما أن نتيجة الفحص السلبية والتي ينبغي ألا تزيد على 96 ساعة ضرورية حتى يسمح لهم بالدخول للحرم الجامعي ، وفي حال تلقي الطلبة التطعيم يطلب منهم إجراء الفحص كل 14 يوماً، وغير المطعمين سيكون الفحص كل أسبوع ، لافتاً إلى أنه تمت عملية التعقيم الشامل للحرم الجامعي بالتعاون مع بلدية أم القيوين .

6 كليات

ويقول الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، إن الدراسة في الفصل الربيعي الثاني ستبدأ في الثاني من فبراير المقبل حضورياً في الكليات الطبية والصحية وعددها 6 كليات ، وهي كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض وكلية الإدارة والاقتصاد في الصحة، والتي يدرس بها 2300 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، كما أن إدارة الجامعة ملتزمة بالبروتوكولات التي نادت بها الجهات ذات الاختصاص، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة دراسية وصحية آمنة لحماية أبنائنا الطلبة وأعضاء التدريس وكافة العاملين بالجامعة ، لافتاً إلى أن الدراسة في الكليات الطبية سوف تكون مباشرة – خصوصاً – في ظل التدريب العملي داخل المعامل الذي يحتاجه الطالب الجامعي .

تعميم

عممت عمادة شؤون الطلبة بجامعة عجمان على الطلبة بأنه سيتاح للطلبة حضور المحاضرات العملية في (العيادات، المختبرات، الاستوديوهات) داخل الحرم الجامعي ، كما ستعكف إدارة الجامعة خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يناير 2022 على تقييم الوضع الصحي في مجتمع الجامعة، وعليه فمن المتوقع أن تكون جميع المحاضرات النظرية حضورية داخل الحرم الجامعي ابتداء من يوم الاثنين الحادي والثلاثين من يناير 2022، كما سيتم عقد جميع الامتحانات بما فيها امتحانات المنتصف والامتحانات النهائية في الحرم الجامعي.

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