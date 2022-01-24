عودة التعليم الحضوري في المدارس الحكومية

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

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يعود طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الـ12، لنظام التعليم الحضوري اليوم، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات احترازية وتدابير وقائية محكمة.

ووفقاً للخطة الزمنية لعودة التعليم الحضوري التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يشمل قرار العودة مجموعتين، المجموعة الأولى تشمل طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر - للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية، كما تشمل المجموعة الأولى طلاب مؤسسات التعليم العالي، والذين سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لهم. أما بالنسبة للمجموعة الثانية، والتي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير الجاري .

وأهابت المؤسسة بأولياء الأمور إجراء المسحة لأبنائهم الطلبة لتفادي ازدحام اليوم الذي يسبق الدوام، حيث إن جميع الطلبة في مختلف المراحل ملزمون بالحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، علاوة على فحص كل أسبوعين مع تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور، مع تأكيدها على ضرورة اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بها بشكل كامل حفاظاً على سلامة المجتمع المدرسي.

كما دعت جميع العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي لتطبيق نظام الحصن، وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول إلى المنشأة التعليمية وطوال فترة التواجد فيها، وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية.

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