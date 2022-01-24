جامعة دبي تنظم لقاءها السنوي الأول لخريجي ماجستير القانون

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جامعة دبي لقاءها السنوي الأول لخريجي ماجستير القانون الذي يعد أول تجمع لخريجي كلية القانون في جامعة دبي.

ونظمت رابطة خريجي الجامعة اللقاء خلال حفل العشاء الذي أقامته بالتعاون مع كلية القانون بهدف تعزيز العلاقة بين الخريجين والكلية، وتشجيع الخريجين على التواصل المستمر وترويج الأنشطة المتعلقة بالجامعة، فضلاً عن توفير منصة للخريجين لتبادل خبراتهم الحياتية والمهنية.

حضر الحفل أكثر من 37 خريج وخريجة ماجستير القانون وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأقيم في فندق قصر فيرساتشي دبي، كما حضر الحفل الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وآمنة المرزق مديرة مركز التدريب والتطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين، وناصر العبدول الأمين العام لجمعية خريجي الجامعة، وعلي أنجيزة نائب رئيس جمعية خريجي الجامعة، وأحمد الفلاسي عضو جمعية خريجي الجامعة.

وقال الدكتور عيسى البستكي إن الجامعة تخطط حالياً لطرح برنامج للدراسة في مرحلة البكالوريوس في القانون اعتباراً من سبتمبر المقبل، وذلك بعد الاعتماد الرسمي من وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن جمعية الخريجين في الجامعة تهدف لدعم خريجيها وتوفير اتصال وروابط متينة مع الجامعة.

وأثنى على مكتب علاقات الخريجين لتفانيه في مساعدة الطلاب الذين يعانون من تحديات كانت تعيق استكمال تعليمهم في المرحلة الجامعية.

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