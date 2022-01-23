«خيرية الشارقة» تدعم 2828 طالب علم خلال 2021

المصدر: الشارقة - وام

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام 2021 مساعدات لـ 2828 طالب علم، بتكلفة مالية بلغت قيمتها 17.5 مليون درهم، وذلك من خلال مشروعها الخيري «دعم طالب العلم»، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 من يناير من كل عام.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية: إن المساعدات التعليمية تحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الإدارة تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً بما يخدم العقول البشرية ويدعو للاستثمار في الإنسان، ومن هذا المنطلق جاءت مساعدات الجمعية لتشمل هذه الفئة من المتعففين، موضحاً أن مساعدات طالب العلم تأتي في صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به، وهو ما يتم من خلال توفير المناخ والبيئة التعليمية الملائمة لذلك.

وتوجه ابن خادم بالشكر الجزيل إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء على ما قدموه من دعم لافت لمشروع التعليم حتى تسنى للجمعية القيام بدورها وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.

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