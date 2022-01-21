96 ساعة نتيجة فحص «كورونا» سلبية لجميع الطلبة للدوام الحضوري

المصدر: دبي - نورا الأمير

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96 ساعة الحد الأقصى لمسحة «كوفيد 19» السلبية التي يجب على الطلبة إحضارها يوم الاثنين مع العودة للتعليم الحضوري في مختلف مدارس الدولة، وذلك بحسب توجيه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتفصيلاً وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بإجراء الاختبارات حضورياً في المدارس، معلنة عن خطة العودة الآمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري في المدارس الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل وفق جداول معتمدة، حيث ستكون العودة للطلبة في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الـ 4 والصف الـ 12، فيما يستمر طلبة الصفوف من الـ 5 إلى الـ 11 في التعليم عن بعد حتى يوم الجمعة 28 من يناير الجاري.

وشددت المؤسسة على أن تكون العودة وفق اشتراطات وإجراءات وتدابير احترازية ملزمة الطلبة بنتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء الفحص كل أسبوعين. كما دعت جميع العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام الحصن وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول إلى المنشأة التعليمية وطوال فترة التواجد فيها، وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 96 ساعة، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة من خلال الالتزام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد الآمن، وتعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعار آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ولفتت المؤسسة إلى أن مراكز الفحص تحدد حسب، أولاً: المطعمين في المراكز المدرسية التي يتم تعميمها من قبل المؤسسة لاحقاً، وثانياً غير المطعمين: في المراكز الصحية الحكومية التي يتم تعميمها من قبل المؤسسة لاحقاً، داعية المدارس إلى توعية أولياء أمور الطلبة بأن صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف لفترة 96 ساعة عند دخول الطلبة للمدارس «4 أيام تسبق الدوام المدرسي»، وكذلك إجراء فحص دوري لمسحة الأنف كل أسبوعين، ويتطلب إجراء الفحص قبل انقضاء مدة 14 يوماً.

ووجهت المؤسسة بضرورة استمرار طلبة الصفوف 9، 10، 11 في التعليم عن بعد لغاية يوم الجمعة المقبل، فيما يستمر طلبة الحلقة الثانية الصفوف 5، 6، 7، 8 في التعليم عن بعد في الفترة لغاية الجمعة، وتلتزم مدارس الحلقة الثانية بدوام الهيئة الإدارية والتعليمية بنسبة 50% خلال فترة التعليم عن بعد.

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