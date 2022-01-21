جامعة عجمان تخرج 480 طالباً وطالبة ضمن دفعة «عام الخمسين»

المصدر: عجمان – البيان

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اختتمت جامعة عجمان حفل تخريج دفعة «عام الخمسين»، حيث تم تخريج نحو 480 طالباً وطالبة من كليات مختلفة. وتضمّن الحفل عرضاً مبهراً باستخدام تقنيات الليزر والضوء لاستعراض تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكرى الـ 50 لتأسيسها. كما تم عرض فيديو وقصيدة بإلقاء الشاعر المميز الشيخ ماجد الخاطري يجسدان مسيرة الجامعة الرائدة منذ تاريخ تأسيسها.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان: إن الجامعة تسعى إلى تعزيز مهارات الطلبة على كافة المستويات وتخريج شباب وشابات قادرين على بناء مستقبل باهر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم. ونفخر بتخريج دفعة «عام الخمسين» التي تضم خريجين متميزين بذلوا كل الجهد لتخطي كافة التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال إصرارهم وعزمهم ومثابرتهم.



سعادة



وعبّر الخريجون عن سعادتهم الكبيرة بهذا اليوم المميز الذي لطالما حلموا به وبحصولهم على الدرجات العلمية من جامعة عجمان التي صنفت ضمن أفضل 750 جامعة في العالم، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية «QSWUR» للعام 2022.

وقال سعيد محمد محمود غلام علي البستكي، خريج كلية الإنسانيات والعلوم: أفخر بانتمائي لخريجي دفعة «عام الخمسين» لما يحمله هذا العام من آمال وتطلعات لدولة الإمارات الحبيبة. كما أشكر جامعة عجمان على هذا الحفل الرائع الذي يتوج سنوات من العمل الجاد والمثابرة.

ومن جانبه قال خميس علي، خريج كلية إدارة الأعمال: أود أن أعرب عن تقديري لجهود إدارة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية الذين دفعوني إلى تقديم الأفضل، وقد تكللت مسيرتي الأكاديمية بالتفوق بفضل دعمهم الكبير وتشجيع عائلتي وأصدقائي. وستبقى ذكرياتي في الجامعة محفورة في قلبي وذاكرتي إلى الأبد.



نجاح



وعبّرت فوزية محمود طاهر برياوي، خريجة دبلوم دراسات عليا مهنية في التدريس وتعمل مدرسة حالياً، عن امتنانها للجامعة قائلة: لقد تكلّلت مسيرتي الأكاديمية في جامعة عجمان بالنجاح واستطاعت الهيئة التدريسية إبراز إمكاناتنا الحقيقية وتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق طموحاتنا وأحلامنا.



مهارات



وبدورها قالت عائشة درويش محمد عبدالله، خريجة كلية الحقوق: سعيدة جداً بتخرجي من الجامعة خصوصاً أنني أم عاملة. فبفضل دعم أساتذتي وزملائي وعائلتي استطعت إثبات مهاراتي المخفية وإبراز إصراري على النجاح.

وعلقت سارة عبد السلام، خريجة كلية الإعلام قائلة: قضيت أجمل أيام حياتي في جامعة عجمان واستفدت كثيراً من كافة المساقات التي ستمكنني من التميز في سوق العمل.

وأضاف سعيد شوق يوسف العلي، خريج كلية الإعلام: جامعة عجمان هي جامعة المستقبل. فالأساتذة والبيئة التعليمية المميزة توفر جواً من الشمولية والتنوع والابتكار يمكننا من النجاح في حياتنا الشخصية والعملية.

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