«جامعة محمد بن راشد للطب» تستعرض برامجها التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن مشاركتها في الدورة الـ 26 لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي. وتعد المشاركة في الحدث، المقام بين 1 و3 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، جزءاً من جهود الجامعة المستمرة لتسليط الضوء على فرص التعليم المتاحة في الجامعة لأطباء الأسنان الراغبين في الالتحاق في برامج الاختصاص.

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على 5 برامج للدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان ومستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى متخصص في طب الأسنان في دبي. وتشمل البرامج الـ 5: ماجستير علاج جذور الأسنان، وماجستير تقويم الأسنان، وماجستير طب أسنان الأطفال، وماجستير علوم اللثة، وماجستير الاستعاضات السنية. ولا يزال باب التسجيل في هذه التخصصات للعام الأكاديمي 2022-2023 مفتوحاً حتى الآن.

وتستعرض الجامعة برنامجاً تدريبياً فريداً من نوعه لمدة عام واحد، بهدف توسيع آفاق خريجي طب الأسنان حديثي التخرج وإتاحة الفرص لهم كي يقدموا رعايةً سنيةً شاملةً تركز على احتياجات المريض؛ ويفتح باب التسجيل في البرنامج في 7 فبراير وحتى 29 مايو 2022.

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