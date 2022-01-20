إجراءات العودة التدريجية لنموذج التعليم الصفي في مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تحديثات العودة إلى المدارس الخاصة، ومدارس الشراكات التعليمية، خلال الفصل الدراسي الحالي، وبدءاً من 24 يناير، سيتم السماح لطلبة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى «من الصف 1 وحتى الـ 5» وطلبة الصف 12، والطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية فقط بالعودة للتعليم الصفي، وذلك بهدف دعمهم في الحصول على درجات عالية، وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس.



ويلتزم طلبة باقي المراحل الدراسية بنموذج التعليم عن بعد في جميع المدارس الخاصة، ومدارس الشراكات التعليمية حتى الأسبوع الخامس، حيث سيتمكن طلبة جميع المراحل الدراسية من استئناف التعليم الصفي، بدءاً من تاريخ 31 يناير.



وتؤكد الدائرة استمرار توفير خيار التعليم عن بعد لجميع أولياء الأمور الراغبين بذلك، حيث يمكن لأولياء الأمور تنسيق ذلك مع مدارس أبنائهم، حيث يجب على أولياء أمور الطلبة اختيار نموذج التعليم الملائم لهم، وإبلاغ مدارس أبنائهم بنموذجهم المختار لتعليم أبنائهم بداية من 31 يناير، والالتزام بنموذج التعليم المختار طوال مدة الفصل الدراسي، لضمان قدرة المدارس على التخطيط للفصل الدراسي بالشكل الملائم.



وعلاوة على ذلك أكدت دائرة التعليم والمعرفة تعليق جميع الرحلات المدرسية حتى إشعار آخر مع السماح باستئناف الأنشطة الرياضية والثقافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة مسبقاً.

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