الإمارات للتعليم المدرسي: امتحانات نهاية الفصل لطلبة الثاني عشر 7 مارس المقبل

المصدر: دبي- نورا الأمير

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «البرمجة الزمنية» لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية، والتي سيقدمها الطلبة خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس المقبل.



وأجرت المؤسسة تعديلاً على أوزان تقييم طلبة الثاني عشر لتكون 30% للاختبار التكويني موزعة 10% عن كل فصل دراسي، و70% للاختبارات الفصلية، موزعة على 15% للفصل الأول، و30% للفصل الثاني، و25% للفصل الثالث، موضحة أنّ الدروس المقررة للتقييم الختامي للفصل الدراسي، للصفوف من الأول حتى الـ 12، هي نفسها دروس الفصل ذاته.



وأفادت المؤسسة في دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تقييم الامتحانات للعام الدراسي 2022/2021» - الإصدار الثاني، بأنّ احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، تتم حسب 5 خطوات، هي: أولاً درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحتسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وثانياً مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة «A» والتي تظهر على صورة «رقم» و«حرف» في الشهادة، وثالثاً يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «A»، ورابعاً تخضع مواد المجموع «B» لتقييمات مركزية موحدة، وتقيم بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي، ويظهر في أسفل الشهادة.

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