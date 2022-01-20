«التقنية العليا» تطبق نموذج التعليم الهجين

المصدر: دبي - البيان

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التحق 2277 طالباً وطالبة جدداً بكليات التقنية العليا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، ليصل إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالكليات للعام الأكاديمي الحالي 2021/‏ 2022 إلى 5976 طالباً وطالبة، ونظمت كليات التقنية العليا برنامجاً تعريفياً وإرشادياً للطلبة الجدد، تعرفوا خلاله على البرامج والتخصصات وميزات الدراسة، والأنشطة الطلابية، والخدمات المقدمة في كل فرع من أفرع الكليات، وانطلقت الدراسة في هذا الفصل وفق نموذج «التعليم الهجين»، مع الأخذ في عين الاعتبار المستجدات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الكليات تطبق نموذج التعليم «الهجين» وفق احتياجاتها التعليمية في إطار اعتماد التعليم فيها على الدراسة التطبيقية، حيث تمنح أولوية الحضور الطلابي في حال الدراسة التطبيقية والامتحانات وأنشطة ريادة الأعمال والأنشطة البحثية، في حين يتم تقديم المساقات النظرية «عن بعد»، من خلال تطبيق أحدث تقنيات وتطبيقات التعليم الرقمي، مشيراً إلى أن نموذج التعليم الهجين يمتاز بالمرونة والجاهزية.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد الملا مدير إدارة النجاح والحياة الطلابية: إن الكليات لديها عدة سيناريوهات للتعامل مع الدوام وفق المستجدات، التي تتعلق بفيروس «كوفيد 19»، وخلال الأسبوع الماضي تم تخفيض نسبة الحضور الطلابي إلى 20% فقط، وهذا الأسبوع تم تحويل الطلبة للدراسة عن بعد بنسبة 100%.

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