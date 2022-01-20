102 فائز في الدورة الـ24 لجائزة «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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بلغ عدد الفائزين في النسخة الـ24 من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز «محلياً وخليجياً» 102 فائز من إجمالي 505 مشاركين، وبواقع 76 فائزاً على مستوى الجوائز المحلية، و22 فائزاً على مستوى الجوائز الخليجية، و4 فائزين بجائزة حمدان / الألكسو للبحث التربوي المتميز، بنسبة زيادة بلغت 29% في عدد المشاركات في الجوائز الخليجية مقارنة بالدورة السابقة.

وأعلنت ذلك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالتزامن مع إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألسكو» نتائج جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم / الألكسو للبحث التربوي المتميز، كاشفة عن تطوير معايير وآلية تقييم الجوائز بهدف رفع جودة الممارسات المتميزة وتعزيز فرص الفوز فيها، وتدشين عدد من البرامج المهمة للقطاع التعليمي على مستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبلغ إجمالي عدد الفائزين في مختلف الفئات 102 فائز، بمشاركة فاعلة على النطاق المحلي بلغت 258 مشاركاً، يقابلها 117 مشاركاً على مستوى الجوائز الخليجية، وأظهرت نتائج الجوائز المحلية فوز 64 في فئة الطالب المتميز من إجمالي مشاركات بلغت 200 مشاركة، وفوز 5 في فئة المعلم المتميز من مجموع 21 مشاركاً، وفوز 7 في فئة التربوي المتميز من مجموع 26 مشاركاً، بينما بلغ عدد المشاركات في فئة المدرسة المتميزة 3 مشاركات لم تحقق معايير الفوز، وعدد المشاركات في فئة المشروع المتميز 5 مشاركات لم تحقق معايير الفوز، وعدد المشاركات في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم 3 مشاركات لم تحقق أي منها معايير الفوز، وكانت جائزة الطالب المتميز من أفضل الفئات تغطية لنصابها حيث بلغت 98%.

وخليجياً بلغ عدد الفائزين من المملكة العربية السعودية 11 من مجموع مشاركات بلغ 60، بينما فاز من دولة الكويت 5 من مجموع مشاركات بلغ 10 وفاز 3 من مملكة البحرين من عدد 19 مشاركاً وكذلك فاز 3 من دولة قطر من مجموع مشاركات بلغ 28، وأشارت الإحصاءات في نتائج الجوائز الخليجية إلى 10 فائزين في فئة الطالب المتميز من مشاركات بلغت 42 و7 فائزين في فئة المعلم المتميز من مشاركات بلغت 41 و5 فائزين في فئة المدرسة المتميزة من مشاركات بلغت 34.

وكشف الدكتور جمال المهيري أمين عام المؤسسة عن الانتهاء من تطوير معايير وآلية تقييم الجوائز بهدف توسيع دائرة خدماتهم بالتوازن بين التبسيط من جهة والمحافظة على الجودة والرصانة من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم توفير أدلة للمشاركة والتحكيم لكل جائزة، إضافةً إلى حقائب تدريبية ولوائح مطورة لعملية التحكيم، مما سينعكس إيجاباً على البعدين الكمي والنوعي في المشاركات القادمة.

وأفاد بأن الدورة القادمة ستشهد انطلاقة لتطبيق عدد من البرامج المهمة للقطاع التعليمي على مستوى المحلي والإقليمي والدولي مثل نموذج حمدان EFQM بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ويعد من أحدث النماذج العالمية الذي تم اعتمادها لقياس جودة الأداء في المؤسسات المدرسية، ومشروع التلمذة الدولي للطلبة الموهوبين من خلال المركز العالمي للموهوبين بالشراكة مع جامعة REGENSBURG الألمانية وتعاون عدد من الجامعات المرموقة حول العالم، إضافة إلى الجائزتين الدوليتين اللتين تم الإعلان عنهما في أكتوبر الماضي على هامش المؤتمر الدولي للموهوبين في إكسبو دبي، وتعنى الجائزة الأولى بالأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والثانية تستهدف المبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وأشار في كلمة له بمناسبة إعلان النتائج إلى دعم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمؤسسة، وتمكينها من مواصلة دعم التعليم وتعزيز التميز التعليمي وتحقيق الغايات النبيلة التي أراد لها أن تستمر، مؤكداً أن خطط المؤسسة في مجال التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين تنسجم مع الرؤى والخطط الطموحة للقيادة الرشيدة، وتتناغم مع جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعليم المدرسي، مشيداً بدور شركاء المؤسسة الدوليين والإقليميين ومنها منظمة اليونسكو ومنظمة الإيسسكو ومنظمة الألكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، ودعمهم لجوائز المؤسسة وتفاعل الميدان التعليمي مع الجوائز، مؤكداً التطابق في المقاصد والأهداف المعرفية والعلمية للأنظمة التعليمية وخاصة العربية التي تتوافق في وحدة تحدياتها وتطلعاتها.

منافسة

وبالتزامن مع إعلان نتائج الجوائز على المستويين المحلي والخليجي أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» نتائج جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم / الألكسو للبحث التربوي المتميز، والتي تنافس فيها 130 بحثاً من 13 دولة عربية وفاز بها 4 أبحاث تناولت عدة موضوعات مهمة في العملية التربوية والتعليمية.

وعبر الدكتور محمد ولد إعمر المدير العام لمنظمة ألكسو عن فخره وسعادته للمشاركة في الإعلان عن أسماء الفائزين موجها تحية شكر إلى مؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وللقائمين عليها كافّة على حسن تعاونهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تنفيذ هذه المسابقة إعداداً وتنفيذاً، والعمل على استدامة الشراكة معها للارتقاء بالتربية والتعليم والبحث العلمي في بلداننا العربية.

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