تحديث إجراءات التعليم الحضوري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقب إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن اعتماد نموذج العودة التدريجية للعمليات الصفية، تعلن دائرة التعليم والمعرفة عن تحديثات العودة إلى المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي.

وبدءاً من 24 يناير، سيتم السماح لطلبة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى (من الصف 1- 5/ السنة 2-6) وطلبة الصف 12/ السنة 13 والطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية فقط بالعودة للتعليم الصفي، وذلك بهدف دعمهم في الحصول على درجات عالية وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس. ويلتزم طلبة باقي المراحل الدراسية بنموذج التعليم عن بعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حتى الأسبوع الخامس، حيث سيتمكن طلبة جميع المراحل الدراسية من استئناف التعليم الصفي بدءاً من تاريخ 31 يناير.

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وتؤكد الدائرة استمرار توفير خيار التعليم عن بعد لجميع أولياء الأمور الراغبين بذلك، حيث يمكن لأولياء الأمور تنسيق ذلك مع مدارس أبنائهم، حيث يتوجب على أولياء أمور الطلبة اختيار نموذج التعليم الملائم لهم وإبلاغ مدارس أبنائهم بنموذجهم المختار لتعليم أبنائهم بدايةً من 31 يناير، والالتزام بنموذج التعليم المختار طوال مدة الفصل الدراسي لضمان قدرة المدارس على التخطيط للفصل الدراسي بالشكل الملائم.

تعليق الرحلات

علاوةً على ذلك، أكّدت دائرة التعليم والمعرفة تعليق جميع الرحلات المدرسية حتى إشعار آخر مع السماح باستئناف الأنشطة الرياضية والثقافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة مسبقاً.

اقرار العودة

وبموجب التحديثات الأخيرة، وحرصاً على الحد من احتمالات انتشار العدوى في المجتمع المدرسي، سيتوجب على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس توقيع إقرار العودة من السفر، مع الزام جميع العائدين من السفر خلال فترة أسبوعين قبل تاريخ دخولهم للمدرسة بتقديم نتيجة فحوص سلبية تم إجراؤها في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بالإضافة لنتيجة فحصٍ سلبية بصلاحيةٍ لا تزيد عن 96 ساعة من تاريخ دخولهم للمدرسة.

الزامية الفحص

ولضمان صحة وسلامة المجتمع المدرسي، فإنه يتوجب على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر ثلاث سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم تقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بمدة صلاحية لا تزيد عن 96 ساعة قبل تاريخ عودتهم للمدرسة سواءً بالنسبة للطلبة الذين سيعودون للمدرسة في الأسبوع الرابع أو الخامس، وتنطبق ذات الإجراءات أيضاً على المعلمين والموظفين الإداريين والمتعاقدين.

ويُمكن لجميع الطلبة في إمارة أبوظبي إجراء الفحص مجاناً في أي عيادة أو مستشفى أو مركز طبي خاص أو حكومي دون الحاجة لإبراز رمز المدرسة، بشرط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، في حال عدم صدور بطاقة الهوية. ويُمكن للطلبة الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً اختيار إجراء الفحص عبر تحليل اللعاب كبديل عن مسحة الأنف في عددٍ من المراكز المخصصة التي تقدّم هذه الخدمة والمنتشرة في جميع أرجاء مدينة أبوظبي والعين والظفرة، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المراكز التي توفر هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

وستوفر المراكز الفحوصات المجانية للطلبة لغاية تاريخ 31 يناير 2022 بهدف تلبية متطلبات العودة التدريجية للمدارس.

وتنصح دائرة التعليم والمعرفة جميع الطلبة المشاركين بالامتحانات عالية الأهمية والذين سيتمكنون من العودة للتعليم الصفي بدءاً من 24 يناير إجراء الفحص في الفترة الممتدة بين 20 – 22 يناير، لضمان حصولهم على النتائج في الوقت المحدد لإبرازها في أول يوم دراسي.

من ناحيةٍ أخرى، يمكن لجميع المعلمين والكوادر الإدارية إجراء فحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 قبل العودة إلى المدارس مجاناً في مراكز الاختبار المخصصة، حيث سبق أن أرسلت الدائرة لجميع المدارس قائمة المراكز المخصصة ومواقعها مع الرمز المخصص لكل مدرسة لتقوم بدورها بإرسال القائمة للمعلمين، علماً أنه بوسع المعلمين والكوادر الإدارية اختيار إجراء الفحص في أيّ عيادة أو مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية في حال تفضيلهم ذلك.

وإضافة إلى الفحوصات المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضع جميع الطلبة الملتزمين بالتعليم الصفي لفحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق. كما وينطبق ذات النموذج على المدرسين والإداريين والموظفين.

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