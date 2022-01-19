منح دراسية من جامعة دبي للطلبة المواطنين والمقيمين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد أنواع المنح الدراسية والتخفيضات التي تقدمها جامعة دبي للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين في فصل الربيع الذي بدأت الدراسة فيه يوم السبت الماضي أكثر من 16 نوعا من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمراحل البكالوريوس والماجستير حيث يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في تيسير العلم والمعرفة للأجيال الجديدة باعتبارها ليست جامعة ربحية وبهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج والتخصصات المختلفة.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أهمية هذه المنح وتنوعها وأن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي والذي سيتسم بالتنافسية الشديدة وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال وأن هذه الخطط والبرامج تتواءم بدورها مع خطط الخمسين عاما المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة.

وأشار البستكي إلى أن كلية دبي للأعمال توفر برامج للدراسة بمرحلة البكالوريوس في 8 تخصصات تشمل الإدارة والمحاسبة والتمويل والمصارف والتسويق وإدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال واللوجستيات وسلسلة الإمداد وتخصص الجمارك، فيما تمنح الكلية درجة الماجستير في 5 تخصصات هي إدارة الأعمال والتسويق والأعمال الدولية والقيادة وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة والمالية وسلسلة الإمداد واللوجستيات أما الدكتوراه فتطرح الكلية 4 تخصصات تتضمن الإدارة والمحاسبة والمالية وإدارة الموارد البشرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز