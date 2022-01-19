تنفيذ برامج المدرسة الرقمية في كردستان العراق

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «المدرسة الرقمية»، أول مدرسة رقمية عربية متكاملة وإحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، بهدف تنفيذ برامج المدرسة الرقمية وتعزيز التعاون في مجالات التعلم الرقمي في الإقليم.



وقع مذكرة التفاهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية»، وآلان حمه سعيد صالح، وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، بحضور شيلان خليل جنيد، مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التعليم في الإقليم، والدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، وعبيد البلوشي، مدير إدارة المشاريع والتنمية الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي، والمهندسة فرح العزب، مدير تطوير البرامج في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.





قدرات





وتتيح الشراكة خدمات التعليم الرقمي التي توفرها «المدرسة الرقمية» للطلبة في إقليم كردستان العراق على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إتاحة الأدوات والمواد التعليمية الرقمية باللغة العربية للطلبة في 50 مدرسة، بينما تتضمن المرحلة الثانية التعاون في تطوير نسخة من مواد المدرسة الرقمية باللغة الكردية.



وتعمل المدرسة الرقمية، من خلال برنامج تدريب المعلمين الرقميين، على بناء مجتمعات تعلّم مرنة ومتقدمة عبر التركيز على بناء وتطوير قدرات المعلمين والقيادات التعليمية في مجالات التعليم الرقمي وفق مساقات تدريبية نوعية تم تطويرها أكاديمياً وبحثياً بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا، بما يسهم في تمكين الكوادر التعليمية بمهارات التعليم الرقمي التي يستطيعون من خلالها تقديم المحتوى التعليمي المتميز للطلاب، وفق مبدأ تدريب المدربين.





مستقبل





وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية»، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتعزيز مستقبل التعليم، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تبني الحلول الرقمية التي تمكّن الطلاب وتبني قدراتهم، وتسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية العالمية.



وقال معاليه: إن مبادرة «المدرسة الرقمية» تمثّل رسالة أمل هادفة إلى تعزيز التحالفات التعليمية العالمية، التي تنمي مهارات الطلاب للانطلاق إلى مستقبل أفضل في المنطقة والعالم.





تعاون





ومن جهته، قال آلان حمه سعيد، وزير التربية والتعليم في إقليم كردستان العراق: إن وزارة التربية في إقليم كردستان - العراق كانت حريصة على المشاركة في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل توسيع أفق التعاون المشترك بين الشعبين، وخاصة في قطاع التربية والتعليم.





وأكد أن المدرسة الرقمية هي تجربة رائدة في المنطقة وخاصة بعد جائحة كورونا، حيث تغير مفهوم التعليم في المدرسة إلى الاعتماد أكثر على التعليم الرقمي والتعلم عن بعد.



وأضاف: أتمنى أن يحقق المشروع أهدافه، وأن يستفاد من المشروع في المستقبل من أجل تحقيق هدف تعليم أشمل وأكثر فعالية.



ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين «المدرسة الرقمية» ووزارة التربية في إقليم كردستان العراق، على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وانضمام الوزارة إلى تحالف مستقبل التعلم الرقمي الذي تشرف عليه «المدرسة الرقمية»، والذي يعد الأول من نوعه لتوحيد جهود تطوير مستقبل التعليم الرقمي، على مستوى المنطقة والعالم، والتعاون في تطوير وإعداد أفضل الممارسات والمعايير للتعليم الرقمي، وتنفيذ مشاريع تجريبية وتطويرية، إضافة إلى تطوير المحتوى التعليمي.

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