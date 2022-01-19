سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بالإنجازات التي حققتها الجامعة طيلة مسيرتها الرائدة، التي تخللها تطور كبير على مستوى المجالات كافة العلمية والأكاديمية والبحثية والإدارية وغيرها ما أوصلها إلى التصنيفات العالمية العالية. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة الذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

ثقة



وقال سموه: هذا هو حفل التخريج الأول الذي أشارككم فيه بصفتي رئيساً للجامعة، بعد الثقة الكبيرة التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة وراعي نهضتها وتطورها، رعاها بنفسه، وصنعت على عينه، حتى أوصلها لمصاف المؤسسات العلمية العريقة، فها هي اليوم قد أصبحت ضمن أقوى 450 جامعة على المستوى العالمي، وفقاً لتقييم مؤسسة تايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2022، وهي الأولى على مستوى الدولة في التخصصات الطبية والصحية وعلوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى.

رحلة



ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة كلمة للخريجين قال فيها: تخرجكم اليوم انتصار علمي لكم ورحلة كفاحٍ استمرت بضع سنوات تخللتها جائحة أتت على العالم أجمع، إلا أنها لم تثنِكم عن تحقيق أمنياتكم، صبرتم ونلتم بالعزم، هذا المقام العلمي الرفيع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز