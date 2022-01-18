وفد جمعية المعلمين الإماراتيين يطلع على تجربة تطوير التعليم المصري

المصدر: القاهرة - البيان

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اطلع وفد من جمعية المعلمين الإماراتيين برئاسة مشعل الخديم الأمين العام للجمعية، على التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم المصرية. جاء ذلك خلال زيارة وفد الجمعية، مدارس الحسام المتكاملة بالجيزة، للاطلاع على التجربة المصرية في تطوير التعليم، ومعايشة الأنشطة الطلابية، والتي يتم تطبيقها بمنظومة التعليم الجديدة.

وقامت المدرسة بعرض فيديو وثائقي يوضح تدريبات المعلمين والأهداف التي تحققها بما يخدم العملية التعليمية، والتي يتم تنفيذها بمشاركة خبرات أكاديمية كبيرة من وزارة التربية والتعليم، والجامعات، وعدد من خبراء التربية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور مشعل الخديم الأمين العام للجمعية: أن مصر والإمارات تربطهما علاقات وطيدة في شتى المجالات.

ومن جانبه وجه الدكتور المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام المتكاملة، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً أن مصر والإمارات كيان واحد.

وأعرب عن سعادته بزيارة وفد جمعية المعلمين الإماراتيين لمصر حيث تضم الجمعية خبرات وتسعى إلى رفعة المعلم الإماراتي وتدريبه لأنها تؤمن بأن المعلم هو ركيزة العملية التعليمية.

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