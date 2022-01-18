جامعة خليفة تكرم 26 خريجاً من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 26 خريجاً من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2021 لإكمالهم البرنامج بنجاح. وجرى خلال الحفل تسليم الشهادات لقادة طاقة المستقبل والبالغ عددهم 26 شاباً منهم 9 إماراتيين و5 مقيمين في الدولة و12 خريجاً دولياً من: السعودية والصين والولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا.

وتزامن حفل التخريج مع انطلاق نسخة برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل للعام 2022 حيث ضمت دفعة هذا العام 55 من القادة بواقع 31 إماراتياً و24 دولياً من كافة أنحاء العالم.

ويوفر برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل للأعضاء فرصة متميزة واستثنائية في الوصول لأفضل القادة العالميين والأكاديميين والرؤساء التنفيذيين في المؤسسات التجارية المتخصصة في مجال الطاقة البديلة والاستدامة. وأسهم برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل منذ تأسيسه قبل ما يزيد على 10 سنوات حتى الآن بتخريج أكثر من 500 من القادة.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: يمثل التخريج تتويجاً لجهود أعضاء برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2021 ليصبحوا قادة المستقبل المؤهلين بشكل كامل لتحقيق أهداف وطموحات الطاقة النظيفة والاستدامة من خلال مبادرات البرنامج المتنوعة والتي تشمل أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل. وتم خلال الحفل عرض فيديو يسلط الضوء على إنجازات أعضاء برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2021.

استدامة

وشاركت عزة العجلان وهي واحدة من الأعضاء الدوليين من السعودية في تطوير مشروع «جسر الاستدامة»، وهو موقع إلكتروني يحتوي على جميع المصادر المتعلقة بمواضيع الاستدامة ويتيح للأفراد المهتمين الحصول على معلومات عن مشاريع الاستدامة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات.

وقالت عزة العجلان: اكتسبت من خلال البرنامج العديد من المهارات، بما في ذلك مهارات الاتصال وإدارة النزاعات والقيادة والعلاقات العامة والتفكير النقدي والتصميم الغرافيكي وتحرير الفيديوهات وبعد التخرج، أطمح لمواصلة العمل على المشروع إلى جانب فريقي بهدف استقطاب المزيد من الأفراد وإضافة المزيد من المعلومات والأقسام في الموقع.

ومن جهتها قالت الطالبة نورة المبارك، العضو في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2021 وطالبة في برنامج ماجستير الهندسة المدنية في جامعة خليفة: تمكنت من اكتساب العديد من المهارات بفضل برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل وحظيت بفرصة العمل مع أشخاص من مختلف التخصصات والثقافات، الأمر الذي حسن من مهاراتي في التواصل وأسهم البرنامج أيضاً في تعزيز مهاراتي المتعلقة بالبحوث والتفكير النقدي وحل المشكلات، وأسعى في الوقت الحالي إلى الانضمام للمزيد من البرامج الدولية في مجالات القيادة والاستدامة.

وشاركت نورة المبارك في مشروع الهيدروجين الأخضر الذي ركز على سلسلة التوريدات بشكل كامل من الإنتاج وإعادة تدوير مياه الصرف إلى حفظ الهيدروجين ونقله والاستفادة منه كوقود للمركبات.

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