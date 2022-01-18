تعليم عن بعد وهجين في مدارس خاصة بالشارقة

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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بدأت بعض المدارس الخاصة في الشارقة الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني 2022 الدراسة (عن بعد) ليوم واحد وأخرى اتبعت نظام (الهجين)، وذلك بعد أن تواصلت مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأخذت الموافقات الكافية، حيث خيرت الهيئة أولياء الأمور لاختيار طريقة التعليم التي تناسبهم، بعدما باشرت المدارس في بداية الفصل الثاني الدراسة حضورياً وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة وفق بروتوكول وزعته الهيئة على إدارات المدارس الخاصة.

وأكد مديرو مدارس أن اختيار نظام الدراسة (عن بعد) جاء بهدف المحافظة على سلامة الطلبة أولاً ومن ثم سلامة العاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية وذلك بعد رصد عدد قليل من الإصابات بالفيروس، وبينوا أن نسبة الحضور في الدراسة (عن بعد) تجاوزت نسبة 90 %، كما أنه خلال الأسبوعين الأولين كانت هناك رقابة لصيقة من الهيئة عبر الفرق الرقابية التي تزور المدارس من وقت لآخر للتأكد من اتباعها للاشتراطات والإجراءات المتبعة في المدارس ومدى التزامها بمنصة (تمام) ولجنة (كوفيد19).

مخاطبة

وأكد إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة، أن بداية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني تم مباشرة الدراسة (عن بعد) ولمدة أسبوع واحد ومن ثم ستعود الدراسة مباشرة داخل الصفوف الدراسية، وذلك بعد مخاطبة هيئة الشارقة للتعليم وموافقتها، مثمناً سرعة التجاوب والمتابعة اللصيقة من الهيئة للمدارس الخاصة والإرشادات المتكررة فيما يتعلق بجائحة (كوفيد19)، حتى نتمكن من إيجاد بيئة آمنة وصحية للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، مبيناً أن مدارس الشعلة في الشارقة، والتي يدرس بها 8 آلاف طالب وطالبة ويعمل بها 500 من المعلمين والإداريين، ملتزمة بكافة التدابير والإجراءات الوقائية للحيلولة دون نقل العدوى الفيروسية للطلبة.

3 سيناريوهات

وتقول رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة: إن إدارة المدرسة باشرت الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي وفق 3 سيناريوهات، منها الحضور والتعليم (عن بعد)، إضافة إلى التعليم الهجين، وذلك بعد إخطار أولياء الأمور وإعلامهم بذلك، مبينة أن إدارة المدرسة حريصة على التعليم الحضوري لكافة الطلبة والذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب وطالبة، وذلك وفقاً لاختيار أولياء الأمور، كما أن التعليم الحضوري لطلبة الثاني عشر والثانوية الذين يبلغ عددهم 400 يكسبهم المهارات التي تعينهم على إحراز درجات عليا تؤهلهم للدخول إلى الجامعات والتخصصات التي يرغبون بدراستها.

90 %

من جهتها تقول سوزان الهندي مدير مدرسة الفلاح في الشارقة: إن إدارة المدرسة قررت مباشرة الأسبوع الثالث من الفصل الثاني الدراسة (عن بعد) ابتداءً من أمس وحتى العشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد إعلام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كما أن نسبة الحضور (عن بعد) تجاوزت 90 % وسط الطلبة والذين يبلغ عددهم 3 آلاف و722 طالباً وطالبة، وعدد الهيئتين التدريسية والإدارية 207، مبينة أنه تم التعميم على أولياء الأمور بضرورة إجراء أبنائهم لفحص كورونا بنهاية الأسبوع الجاري حتى يسمح لهم بمباشرة الدراسة حضورياً خلال الأسبوع المقبل.

يوم واحد

وتؤكد مجد الشيخ حسين، مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في الشارقة، أن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة داخل الصفوف الدراسية وفق كافة السيناريوهات، كما أن إدارة المدرسة قررت التعلم عن بعد ليوم واحد مع بداية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الحالي وأن ما تبقى من أيام الأسبوع ستكون الدراسة مباشرة داخل الحرم المدرس، وذلك بعد أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، كما أن إدارة المدرسة تتبع المنهاج الأمريكي والذي عادة يكون فصلين دراسيين، كما تم تخيير الطلبة فيما يتعلق بأداء امتحانات الفصل الأول مباشر داخل المدرسة أم (عن بعد)، لافتة إلى أن المدرسة التي يدرس بها 3 آلاف و192 طالباً وطالبة جاهزة تقنياً وفق كافة السيناريوهات لاتباع نظام التعليم المناسب.

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