التعلم «عن بعد» في جامعة عجمان أول أسبوعين من الفصل الثاني

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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قررت جامعة عجمان تحويل الدراسة إلى نظام التعليم «عن بعد»، خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الربيعي، وذلك اعتباراً من 10 إلى 23 يناير 2022، في حين أنّه سيتم تدريس بعض المساقات العملية «المختبرات، العيادات، والاستوديوهات» في الحرم الجامعي، كما بينت أن مركز اختبار PCR والتطعيم ضد «كوفيد 19» داخل الحرم الجامعي سيستمر في تقديم خدماته المجانية لكافة منتسبي الجامعة.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان: إن الجامعة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حققت العديد من الإنجازات، بفضل جهود كافة المنتسبين الذين أسهموا في نجاح المسيرة التعليميّة في ظل الظروف الاستثنائية، كما أن الجامعة تتطلع إلى فصل دراسي جديد ناجح بتضافر جهود الجميع، وذلك بعد أن أكملت كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية.

تحديث

وأضاف: إنه نظراً إلى الوضع الراهن لجائحة كورونا، تم تحديث إرشادات الدخول للحرم الجامعي خلال الفصل الدراسي الربيعي 2021-2022، ولعل أبرزها إظهار النتيجة السلبية لمسحة الأنف PCR كل 14 يوماً عوضاً عن 30 يوماً.

شهادة

ولفت الدكتور كريم إلى أنه بالنسبة للطلبة غير المطعمين أو المعفيين من اللقاح، فستبقى الإجراءات السابقة كما هي، حيث سيترتب عليهم إظهار نتيجة سلبية لمسحة الأنف PCR كل 7 أيام.

متطلبات

وأوضح أنه لاستيفاء شروط التطعيم الكامل يجب على الطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم تلقي الجرعة المنشطة في حال انقضاء 6 أشهر على تاريخ الجرعة الثانية. كما يرجى العلم بأن الطلبة الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من لقاح فايزر، واللقاحات الأخرى المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة غير مطالبين بأخذ جرعة معززة، بغض النظر عن تاريخ الجرعة الثانية، لافتاً إلى أنه يتعيّن على جميع الطلبة تحديث حالة التطعيم الخاصة بهم على نظام ORS في موعد أقصاه الخميس الموافق لـ 20 يناير 2022.

وأضاف مدير جامعة عجمان أن مركز اختبار PCR والتطعيم ضد كوفيد 19 داخل الحرم الجامعي سيستمر في تقديم خدماته مجاناً لمنتسبي الجامعة وفقاً للجدول الزمني المحدث، من الاثنين إلى السبت من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء، كما أنه يجب حجز الموعد قبل يوم واحد على الأقل من خلال الرابط online booking system.

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