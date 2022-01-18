التعليم في مدارس الشارقة حضوري وهجين و «عن بعد» حتى إشعار آخر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«البيان» أن التعليم بالمدارس الخاصة بالشارقة يعد حضورياً وهجيناً و«عن بعد» حتى إشعار آخر، وذلك وفق اختيار ولي الأمر، إذ تم التعميم على إدارات المدارس فيما يتعلق بذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، كما أن هناك رقابة محكمة على إدارات المدارس من قبل مراقبي الهيئة وفرقها للتأكد من مدى التزام الإدارات المدرسية اللوائح التي أصدرتها الهيئة، كما تم التعميم على المدارس بضرورة التقيد بإجراءات نظام الدراسة الجديد.

بيئة آمنة

وأضاف: إن المدارس الخاصة بالشارقة تعد بيئة صحية آمنة، وذلك نتيجة للبروتوكول الذي عممته الهيئة لإدارات المدارس والذي يلزم الإدارات المدرسية ضرورة تعبئة التقرير اليومي على منصة «تمام» وإرساله إلى لجنة «كوفيد-19» بالهيئة التي بدورها تتابع يومياً وتنسق مع الإدارات المدرسية، مبيناً أن هناك إصابات قليلة بفيروس كورونا ولا تؤثر في سير الدراسة في المدارس وتتعامل معها اللجنة بكل كفاءة، وذلك حتى تكون المدارس بيئة سليمة وصالحة للعملية التعليمية، لافتاً إلى أن هناك رقابة محكمة على إدارات المدارس من قبل مراقبي الهيئة وفرقها للتأكد من مدى التزام الإدارات المدرسية اللوائح التي أصدرتها الهيئة.

إرشادات

وقال الحوسني: إن الهيئة أصدرت إرشادات، منها: إذا ظهرت على الطالب أو أحد أفراد الكادر التعليمي، أو أولياء الأمور أعراض البرد المتعارف عليها كالحمى والصداع وسيلان الأنف البسيط، فعليه وعلى الفئات المذكورة كافة الأخرى البقاء في المنزل، كما أنه في حالة ظهور تلك الأعراض يجب البقاء في المنزل وإبلاغ الإدارة المدرسية بذلك أو أحد طاقمها، وفي حال كانت الأعراض بسبب الفيروس أو نتيجة الفحص الإيجابية أو إن كان الطالب مخالطاً لشخص مصاب، فإنه يجب على ولي الأمر إبلاغ إدارة المدرسة بهذا الأمر.

اصطحاب

وبين دليل الإرشادات أنه في حالة توجه الطالب المريض إلى المدرسة أو الحضانة وهو يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة لـ«كورونا»، فإنه لن يسمح له بصعود الحافلة، أو الدخول إلى المبنى المدرسي، وإذا ظهرت الأعراض خلال وجوده في المدرسة فإنه سيتم اصطحابه لغرفة العزل، كما سيجب على ولي الأمر تسلم الطالب خلال 30 دقيقة أو بأسرع وقت ممكن من تلقي مكالمة الإخطار، هذا إذا كانت الحالة مستقرة، وأما إذا كانت غير مستقرة فسيتم استدعاء سيارة الإسعاف للمصاب، وفي حالة أنه تم تحديد حالة الطالب أنه مشتبه في إصابته بفيروس «كوفيد-19» فإنه سيجب عليه تقديم نتيجة فحص سلبية قبل معاودة الدخول إلى المدرسة.

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