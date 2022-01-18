مشروع بحثي في جامعة العين يحصل على منحة مليون درهم

المصدر: العين - وام

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حصلت جامعة العين على منحة مالية مقدمة من ASPIRE FUND تقدر قيمتها بمليون درهم، وذلك مقابل المشروع البحثي «شبكات الطيران الهجينة الداخلية لتطبيقات وخدمات السلامة FlyServ».

ويهدف المشروع إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصالات اللاسلكية والطائرات بدون طيار للحد من انتشار الأوبئة وتوفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع خلال جائحة «كوفيد 19»، ويساعد على التأكد من تطبيق الأفراد للإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وتحسين الإخلاء في حالات الطوارئ.

ويقوم المشروع من خلال استخدام الشبكات اللاسلكية والضوئية الهجينة التي تقوم بمتابعة هذه الحالات في الأماكن العامة وأماكن التجمعات، بإرسال إشارات تنبيه للمخالفين، وإبلاغ الجهات المعنية.

ويترأس المشروع الدكتور هيثم بني سلامة عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة العين، ويشاركه مجموعة من الباحثين من الجامعة إضافة إلى جامعة ألبانيا ونيويورك وجامعة خليفة جامعة ولاية شيكاغو «ألينوي» والذين يمتلكون خبرة نظرية وعملية متنوعة في مجالات الاتصالات والشبكات، أنظمة الاتصالات الضوئية، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (ML)، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وسيعمل الفريق البحثي على تطوير شبكة من الطائرات بدون طيار متعددة الأنظمة ومزودة بأنظمة لاسلكية مترابطة لإكمال المهام في وقت قصير.

وسيجري تطوير الشبكة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي AI والشبكات اللاسلكية والضوئية الهجينة.. ويقوم المشروع على توظيف واستغلال شبكات WiFi وLiFi لتحقيق أهدافه.

من جهته قال الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، إن حصول جامعة العين على هذه المنحة المالية يعد بمثابة فخر لها ويترجم حجم الاهتمام الذي توليه للبحث العلمي والباحثين.. مؤكداً أن الجامعة على استعداد تام لتقديم كل أشكال الدعم للباحثين باعتبار أن البحث العلمي في مقدمة أولوياتنا.

وأشار الدكتور هيثم بني سلامة، إلى أن فكرة هذا المشروع جاءت انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية والقرارات المتخذة في دولة الإمارات بشأن الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وأن المشروع يهدف بشكل رئيس إلى حماية الأرواح ومساعدة الجهات المعنية في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

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