جامعة أبوظبي وجامعات ماليزية تبحث التبادل الثقافي والأكاديمي والمعرفي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تواصل جامعة أبوظبي، إحدى أكبر الجامعات الخاصة في الدولة، ترسيخ علاقات التعاون، التي تجمعها بالمؤسسات الأكاديمية الماليزية الرائدة، ما يعزز شراكاتها المتينة المتزايدة مع أبرز الجامعات حول العالم، جاء ذلك خلال زيارة وفد ماليزي إلى جامعة أبوظبي، ترأسه الداتو الأستاذ الدكتور حسيني عمر، مدير عام التعليم العالي بوزارة التعليم العالي الماليزية، و30 ممثلاً عن 10 جامعات ماليزية مرموقة، حيث تم خلال الزيارة، الذي حضرها أيضاً أحمد رزلي بن عبد الرحيم، قنصل التربية والتعليم بالقنصلية العامة الماليزية في دبي، بحث سبل التبادل الثقافي والأكاديمي والمعرفي بين الطرفين.

وركزت الزيارة على استعراض الأهداف المشتركة بين جامعة أبوظبي والجامعات الماليزية، بما في ذلك تعزيز وإقامة شراكات لتطوير ودعم البحث الأكاديمي والبرامج التعليمية، وفرص التدريب.

كما ناقشت جامعة أبوظبي وجامعات ماليزية مختارة، وتحديداً الجامعات الأعضاء في برنامج التنقل الدولي لطلبة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عدة سبل للتعاون المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة في مجالات البحث والخبرات العلمية، حيث يعد برنامج التنقل الدولي لطلبة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مبادرة حيوية لتنقل الطلبة المواطنين في كل الدول الأعضاء في منظمة وزراء التعليم في جنوب شرق آسيا.

مذكرة

وكانت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع الجامعة الوطنية الماليزية، التي احتلت المرتبة 141 في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات، لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع الشركاء الماليزيين. وتستضيف الجامعة الوطنية الماليزية طلبة جامعة أبوظبي في زيارة تستغرق أسبوعاً، لتجربة ثقافة جديدة كجزء من هذا التعاون. بالإضافة إلى ذلك، قام ثلاثة باحثين من الجامعة الوطنية الماليزية بزيارة جامعة أبوظبي، خلال الفصل الدراسي الصيفي لإلقاء محاضرات حول الأعمال والإدارة والسلوك التنظيمي وأساليب البحث في الأعمال.

ووقعت جامعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الماليزية، التي تحتل المرتبة 147 في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2022، وإحدى أعرق الجامعات في آسيا.

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