185 مستفيداً من مخيم الحوسبة بـ «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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تواصل الجامعة الأمريكية في الشارقة عملها على تطوير مبرمجين شباب واعدين في الدولة عبر مخيمها للحوسبة لطلبة المدارس الثانوية، حيث اشترك مؤخراً في المخيم الشتوي الافتراضي في نسخته الثانية عشرة 185 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من 20 مدرسة من مختلف مناطق الدولة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين لحضور الجلسات اليومية والعملية في مختبرات علوم الكمبيوتر في الجامعة، كما أن المخيم يعد فرصة لتعلم لغة البرمجة وبناء شبكات الكمبيوتر.







لغات



وأكد الدكتور فادي أحمد عالول، عميد كلية الهندسة في الجامعة، على أهمية إتاحة مثل هذه الفرص لطلبة المدارس الثانوية لتعلم لغة البرمجة لأنها تعد واحدة من أهم لغات العالم، كما أن الإمارات أدركت ذلك في وقت مبكر من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها بما في ذلك يوم البرمجة، والبرنامج الوطني للمبرمجين وغيرها الكثير، لافتاً إلى أن الهدف من مخيم الحوسبة لطلاب المدارس الثانوية هو التأكد من أن أجيالنا المستقبلية تفهم أساسيات عالم البرمجة للبناء عليها وتمتلك قدرة التحدث بها بطلاقة، ولم تعد الأمية تقتصر اليوم على ما إذا كان المرء يستطيع القراءة أو الكتابة، بل صارت تتعلق بمدى إمكانية استخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة للابتكار، وهو ما نطمح إليه من خلال مخيمنا وبرامج البكالوريوس والدراسات العليا التي نطرحها«.





تطوير



وقال:إن الطلبة تعلموا خلال مخيم الحوسبة الذي استمر لمدة أسبوع البرمجة بلغة(بايثون)، وتطوير أجهزة تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء من خلال فهم أساسيات بناء المنازل الذكية، كما تم تعريفهم بأمثلة عملية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وعلى أساسيات بناء تطبيقات الهاتف المحمول وبناء شبكات الكمبيوتر وتكوينها، وعناصر تصميم النظم الرقمية.

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