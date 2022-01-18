إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة «مبتكرون »

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق الدورة الخامسة لمسابقة «مبتكرون»، بفئتيها الكبار والصغار، بهدف استقطاب الطلاب، الذين لديهم ميول وأفكار ابتكارية قابلة للتطبيق، وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، من خلال مختبر «فاب لاب الإمارات».

دليل



ويمكن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (fablab.ae) للمشاركين تحميل الدليل التعريفي الخاص بـ«فاب لاب الإمارات»، ثم تعبئة استمارة المشاركة وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، حيث إن الجائزة مخصصة للأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9-12 عاماً لفئة الصغار، وممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً لفئة الكبار.



وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تعمل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بكل جهد على استكشاف واستقطاب المواهب الابتكارية في مجتمع دولة الإمارات، ووضعهم على بداية الطريق من أجل تحويل أفكارهم إلى واقع ومشاريع رائدة، وهو ما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للموهوبين والمبتكرين من كل دول العالم، والمساهمة في رحلة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة».



وأضاف المهيري: «تترجم مسابقة «مبتكرون» توجهات المؤسسة، حيث تعمل المسابقة من خلال دوراتها الأربع الماضية على تحقيق أفضل استفادة من المبتكرين، ومساعدتهم على إبراز قدراتهم الابتكارية والتكنولوجية، ومن ثم مساعدتهم على تطبيق تلك الابتكارات في السوق، فهدفنا أن نساعد في خلق جيل جديد، يؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا هما الأساس الراسخ لبناء المستقبل والحفاظ على تنافسية اقتصادنا الوطني، وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».





مشاركة



ومن المقرر أن يشارك الطلبة في هذه المسابقة بفئتيها الكبار والصغار بأفكارهم الابتكارية، من خلال رسم توضيحي للفكرة، ويتم تقييم هذه الأفكار وتأهيل المميز منها للمرحلة النهائية من المسابقة.

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