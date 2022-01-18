سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة تتبوأ مراكز متقدمة عالمياً

المصدر: الشارقة – البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن المكانة الكبيرة التي تحققت لجامعة الشارقة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتبوئها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والعلمية وغيرها، توجب العمل بمزيد من الجهد لمواصلة التقدم الذي تحققه الجامعة ويعزز من مخرجاتها.



جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع (52) لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد صباح اليوم الإثنين في المبنى الرئيس للجامعة.



ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الأمناء الموجودين حضورياً أو باستخدام الاتصال المرئي عن بعد مشيداً سموه بما حققه المجلس بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، ما كان له الأثر البالغ في ما وصلت إليه الجامعة، كما أثنى سموه على الجهود كافة التي بذلها أعضاء المجلس من خلال اللجان المشكلة لمتابعة أداء الجامعة وتحقيقها الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها.



وناقش المجلس في اجتماعه العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة الشارقة، وأقر العديد من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها.

اعتماد



واعتمد المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات وكان منها ترقية أعضاء من الهيئة التدريسية إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك، وبرنامجي الدكتوراه المرشحين للاعتماد، أحدهما في التقنية الحيوية والآخر في العلاج الطبيعي، واقتراح إنشاء مركز بحوث الأنظمة والتقنيات والبنى التحتية المستدامة، واقتراح تحويل عمادة ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد والتطوير إلى مكتب نائب مدير الجامعة للفاعلية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي.



ووافق المجلس على تشكيل هيئة تطوير الموارد المالية في الجامعة، ونقل جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في التخصصات الإدارية والمالية إلى جامعة الشارقة، بالإضافة إلى اعتماد مشروع حد السن لخدمة الأساتذة المساعدين والمحاضرين.

برامج



واعتمد المجلس تخريج طلبة الجامعة الذين أنهوا متطلبات التخرج لبرامج البكالوريوس في فصل الصيف 2020/2021 وعددهم (395 طالبة + 189 طالباً بمجموع 584)، وفصل الخريف 2021/2022 وعددهم (565 طالبة + 307 طلاب بمجموع 872).



واطلع المجلس على تقرير الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الذي استعرض فيه سير العمل في الجامعة وأبرز المنجزات المحققة في العام الماضي، وشهدت الجامعة نجاحاً ملموساً في العام الأكاديمي الماضي 2020/2021 وذلك في تكيفها واستمرار العمل فيها من خلال تحويل نظام العمل إلى التعليم الهجين المرن وذلك بسبب جائحة كوفيد-19، كما استخدمت العديد من الأنظمة والوسائل التقنية الحديثة التي أسهمت في استمرار الأعمال وتنفيذ العمليات التعليمية والبحثية وفق جودة عالية تتناسب مع المستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة وبما يحقق المؤشرات الرئيسة للخطة الخمسية الاستراتيجية.



وتعرف المجلس إلى سير العمل في واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار التي ستشكل مركزاً مهماً ورئيساً للبحوث في العلوم التطبيقية يهدف إلى إنتاج الابتكارات التكنولوجية، وتطوير المشروعات الاقتصادية القائمة على المعرفة، وإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة.



وحققت الجامعة العديد من المراكز المتقدمة في التصنيف الدولي والاعتماد الوطني إذ صنفتها وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة الاعتماد الأكاديمي بمؤسسة عالية الثقة، وتجاوزت متطلبات معايير هيئة الاعتماد للترخيص المؤسسي واعتماد البرامج.



كما ناقش المجلس تقارير كل من اللجنة الاستراتيجية واللجنة المالية، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي واللجنة الأكاديمية.

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