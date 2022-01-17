3 أهداف و5 خطوات لمحاربة التنمر في المدارس

المصدر: دبي - نورا الأمير

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دعت وزارة التربية والتعليم إلى توظيف محتوى دليل التنمر اللفظي الذي أصدرته في المناهج الدراسية لمواد: الرياضيات والعلوم الصحية والتربية الموسيقية والتربية الأخلاقية ومادة اللغة العربية، مستهدفة من خلاله طلبة المدارس وأولياء الأمور وصولاً إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، وتوضيح الفهم الصحيح لتعريف التنمر اللفظي، وضمان الحصول على مهارات التعامل مع التنمر اللفظي «الضحية، المتنمر، المتفرج، ولي الأمر»، مهيبة بالمؤسسات التعليمية الاستعانة بالدليل وما يتضمنه من مفاهيم، وأنشطة وبرامج توعية.



وتحرص الوزارة على تنفيذ برامج متنوعة تركز على التوعية، والوقاية، والعلاج من التنمر. من خلال إعدادها مرئيات متنوعة، وورش عمل بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين ومعلمي المواد، مؤكدة ضرورة تنفيذ الأنشطة التي وردت في الدليل والتوعية بها بالتعاون مع المعلمين حتى نهاية الشهر الجاري.



ووفقاً للدليل تتم ملاءمة المحتوى الموجود للمواد التعليمية المختلفة وفق المرحلة العمرية المستهدفة ويتم إدراج مواضيع متنوعة لغايات التوعية والإرشاد في مواد: الرياضيات والعلوم الصحية والتربية الموسيقية والتربية الأخلاقية ومادة اللغة العربية، حيث يتعلم من خلالها الطالب وفق جداول زمنية محددة كتابة القصة على سبيل المثال حول السـيناريوهات المختلفـة التي قد يتعـرض لها وذات علاقة بالتنمـر اللفظي والحلول الصحيحة لتخطيهـا، فيما تحمل كل مادة خطة وأهدافاً ومخرجات للنشاطات.





معلومات





وأفرد الدليل معلومات تفيد ولي الأمر في عملية اكتشاف درجة تعرض الابن للتنمر بمختلف أنواعه، وفق خطوات عملية محددة، كما وجهت المتنمر عليه للقيام بـ 5 خطوات رئيسية لإدارة التنمر أهمها: عدم إظهار المشاعر السلبية والبقاء هادئاً، وإخبار المتنمر بأن ما يقوله جرح مشاعره، والعمل على تغيير موضوع المحادثة عند البدء بالتنمر، إلى جانب الثناء على المتنمر ما يجعله يشعر بالحرج وجعل الثناء مرتبطاً بالإهانة التي وجهها. وركز الدليل على أهمية الثقة بالنفس، لأن المتنمر يقترب من الأشخاص الذين لديهم ضعف وتدني احترام الذات.





تجنب التنمر





ودعا الدليل إلى التعامل مع مشاعر التنمر وتجنب المتنمر من خلال الابتعاد عنه، وتجنب التواجد وحيداً، وتجاهل المتنمر والابتعاد عنه تماماً وعدم تركه يوجه مزيداً من الإهانات، فيما فصل الدليل كيفية التعامل مع الضحية ووضع حد للتنمر من خلال الحديث بشكل مباشر مع المتنمر، مع تدخل الأصدقاء وإخبار أحد الوالدين أو فرد من أفراد الأسرة، والعم على توثيق التنمر بتصويره إذا كان شاشة عبر الإنترنت أو تدوين الحادثة وتاريخها، لكون الوثائق مفيدة في حال الإبلاغ عن المتنمر لإدارة المدرسة.

مساعدة

تطرق الدليل لكيفية مساعدة ضحية التنمر وأهمية توفير العلاج والدعم النفسي والاجتماعي له، واستراتيجيات إدارة الغضب، وكيف أن يعي المتنمر أنه يتنمر لفظياً على زملائه، وكيفية معالجة الأمر.



ودعا الدليل أولياء الأمور في حال كان لديهم ابن متنمر التعامل معه برفق من خلال تشجيع السلوك الجيد لديه، وأن يكونوا قدوة حسنة، وتعليمه احترام الآخرين وتدريبه على استراتيجية إدارة الغضب. إلى جانب ذلك وجه الدليل ولي الأمر إلى كيفية التعامل الصحيح في حال تعرض ابنه إلى التنمر والقنوات الصحيحة للتواصل والتصرف.



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