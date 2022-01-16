جامعة الإمارات تطبق نظام الدراسة الهجين

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات عن التزامها بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في ما يخصّ بروتوكولات وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية، في ظلّ انتشار جائحة كورونا، ومواكبة للنظام الجديد للعمل الأسبوعي، عبر تطبيق التعليمات الخاصة بآلية طرح المحاضرات، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2021-2022، حيث سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين.

وسيتمّ تقسيم الطلبة إلى مجموعتين، تشمل الأولى: كليات الهندسة، الزراعة والطب البيطري، العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية التربية، فيما تضم المجموعة الثانية: كليات الإدارة والاقتصاد، العلوم، تقنية المعلومات، القانون، برامج العلوم الصحية بكلية الطب والعلوم الصحية، وستكون محاضرات الفصل الدراسي الثاني من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع، على أن تنتهي محاضرات يوم الجمعة في الساعة 12 ظهراً.

وحفاظاً على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين في جامعة الإمارات العربية المتحدة يشهد الحرم الجامعي حملات تعقيم شاملة بشكل دوري في جميع مباني الجامعة والحدائق والطرق والأماكن العامة.

وشددت إدارة الجامعة على قواعد الدخول إلى الحرم الجامعي، من خلال التأكيد على إبراز تطبيق الحصن للمرور الأخضر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المستوفين لمتطلّبات التطعيم المعتمدة بالدولة، جنباً إلى جنب مع الكاميرات الحرارية، التي تمّ تركيبها منذ بداية الجائحة لقياس درجة حرارة جسم الداخلين إلى الحرم.

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