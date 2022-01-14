جامعة دبي ونظيرتها بإشبيلية الإسبانية تتعاونان علمياً

المصدر: دبي - وام

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بحثت جامعة دبي مع وفد من جامعة إشبيلية الإسبانية سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الجانبين في مجالات البحث العلمي وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بما يسهم في تعزيز المسيرة الأكاديمية، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب والعمل على تطويرها والاستفادة من إمكانيات وخبرات الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لجامعة دبي، التقاهم خلالها الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور البستكي على أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة والاستفادة من نقاط تميز كل جامعة في التخصصات المختلفة، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة لمدة فصل أو عام أكاديمي كامل، مستعرضاً أعمال كليات الجامعة ومراكزها البحثية، واستمع من وفد جامعة إشبيلية عن شرح لكليات الجامعة ومراكزها البحثية ومجالات البحوث التي تقوم بإجرائها.

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