جامعة الإمارات تنهي إجراءات قبول 2330 طالباً وطالبة ‏للفصل الدراسي الثاني

المصدر: وام

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أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامج استقبال ‏الطلبة المستجدين وإجراءات قبول الطلبة للفصل ‏الدراسي الثاني 2022-2021 ، والبالغ عددهم ‏‏2330 طالباً وطالبة من كافة المراحل والتخصصات، ‏حيث تمت الإجراءات وفق أعلى المعايير لاستمرار ‏الدراسة عن بُعد، حرصاً على صحة وسلامة الطلبة في ‏ظل تداعيات كوفيد- 19.‏

ونظم قطاع شؤون الطلبة بالجامعة أسبوعاً إرشادياً ‏للطلبة المستجدين والبالغ عددهم 967 طالباً في ‏المرحلة الدراسية الأولى، و135 طالباً دولياً بالإضافة ‏للطلبة العائدين من الخدمة الوطنية والبالغ عددهم ‏‏980 طالباً.

وكذلك طلبة برامج الدراسات العليا منهم ‏‏205 طالباً في برامج الماجستير و43 طالباً في برامج ‏الدكتوراه.‏ وتضمن الأسبوع الإرشادي على عدد من المحاضرات ‏حول الحياة الأكاديمية في جامعة الإمارات مثل ‏خطوات النجاح الأكاديمي، والإرشاد الأكاديمي، ‏والدعم الفني، علاوة على تنظيم يوم مفتوح للكليات ‏لمساعدة الطلبة في اختيار تخصصاتهم، كما تم تعريف ‏الطلبة بالخدمات المقدمة لهم من قبل مركز إسعاد ‏الطلبة والأنشطة الطلابية وخدمات المكتبة إضافة إلى ‏الخدمات المقدمة للطلبة الدوليين.‏

وأكدت إدارة الجامعة على التزامها بكافة إجراءات ‏الأمن والسلامة المحددة من قبل الجهات المختصة، ‏وتطبيقها الاشتراطات الصحية والتعقيم الشامل في ‏كافة المرافق والمنشآت في الحرم الجامعي، علاوة ‏على توفير الرعاية الصحية للعاملين والطلبة بشكل ‏دوري مما يساهم في توفير بيئة صحية آمنة وحياة ‏جامعية متكاملة.‏

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