مدارس خاصة في أبوظبي تدعم طلاب الرياض بملخص لليوم الدراسي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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استجابت مدارس خاصة في أبوظبي لطلبات أولياء الأمور بدعم أولادهم الصغار الذين يدرسون في الرياض بملخص لحصص اليوم الدراسي، يرسل في نهاية اليوم، وذلك على غرار الحصص التي تبث من جانبهم عن بعد، وتأتي هذه الخطوة من جانب المدارس لدعم الأطفال الصغار الذين لديهم نقائص في التعامل مع حصص «الأونلاين»، ولا تتوافر لديهم المساعدة اللازمة من الأسرة نتيجة عمل ذويهم والتزامهم بالدوام الحضوري.

وفي السياق، أكد مديرو مدارس لـ«البيان»: أن المدرسة تبذل قصارى جهدها في تقديم محتوى دراسي جيد، للتعلم عن بعد، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال الصغار لمرحلتي kg1 وkg2، ومراعاة حساسية هذه المرحلة، والتي تتطلب الصبر والجلد، في إيصال المعلومة عبر «الأونلاين» إلى الأطفال، مؤكدين على مؤشرات جيدة في هذا الصدد بالنسبة لمن يحضر من ذويهم بجانبهم ويساعدونهم في تلقي المعلومة عبر مراحل الحصة، وأما الطلاب الذين يجدون تحديات في حضور حصص «الأونلاين»، فإنّ المدرسة ترسل ملخصاً للمحتوى الدراسي وفق برنامج وأجندة المدرسة، وهذا الملخص يساعد ولي الأمر مجدداً على مراجعة واستذكار الدروس للأطفال صغار السن.

وحول أجندة وخطة الدراسة خلال الأسبوع المقبل، أكد مديرو مدارس أنّ الأجندة كما هي ولم يطرأ عليها تغيير بحسب سياسة المدرسة وخطتها الدراسية، ونفس الحال بالنسبة لزمن الحصص، حيث من المقرر دخول الطلبة إلى نظام google classroom في 7.30 صباحاً على أن تبدأ أولى الحصص الدراسية في الـ 7.40 دقيقة، مع أهمية ارتداء الطلبة للزي المدرسي خلال تلقي الحصص الدراسية.

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