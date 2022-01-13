جامعة أبوظبي تحصل على تقييم «5 نجوم» الأعلى في «التعليم عن بعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصولها على أعلى تصنيف من فئة 5 نجوم في مجال التعليم عن بُعد ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات لعام 2021، محققة تقييماً إجمالياً بلغ 95% في مجال التعليم عن بُعد، كما حصلت على الدرجة الكاملة في 5 من 7 مجالات رئيسية بما في ذلك المشاركة الأكاديمية، وتفاعل الطلبة، والخدمات الطلابية والتكنولوجيا، والاستعانة بمصادر تعليمية عبر الإنترنت، والالتزام بعملية التعليم عن بُعد.

وكانت الجامعة أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز عملية التعليم عن بُعد والارتقاء بتجربة الطلبة في ظل الظروف الراهنة منذ تفشي جائحة «كوفيد19»، حيث سعت لتسخير قدرات التكنولوجيا الحديثة في مناهجها مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتقنية ثلاثية الأبعاد لمنح طلبة الهندسة فرصة مواصلة تعليمهم التطبيقي والعملي عن بُعد. كما أطلقت الجامعة مقاطع فيديو بزاوية عرض كاملة «360 درجة» لتزويد الطلبة بقدرات عرض بصرية متقدمة للمختبرات قبل بدء الفصول الدراسية، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال جلسات التعليم الافتراضية. وأسهم اعتماد جامعة أبوظبي للحلول المبتكرة في تحقيق تفاعل كبير بمشاركة أكثر من 7000 طالب، وتسجيل أكثر من 50,000 محاضرة خلال عملية التعليم عن بُعد لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأطلق مركز التوظيف وعلاقات الخريجين في الجامعة سلسلة من المبادرات للحفاظ على تفاعل الطلبة خلال عملية التعليم عن بُعد، بما في ذلك ورش عمل افتراضية للتطوير الوظيفي، وفعاليات مميزة للطلبة والخريجين. وواصل مركز التوظيف جهود التعاون مع الشركاء في الدولة لتنظيم جلسات افتراضية حول المعلومات المهنية وخلق فرص للطلبة للتواصل معهم في المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز