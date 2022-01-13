تفقد استعدادات جامعات الشارقة لبدء الفصل الدراسي الثاني

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلع وفد من الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، في عدد من الجامعات بالإمارة، للوقوف على جاهزيتها، وتطبيقها البروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتفقد الفريق برئاسة العقيد الدكتور علي بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، المباني والمنشآت في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية ‏والجامعة القاسمية، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى جامعة الشارقة بخورفكان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان.

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