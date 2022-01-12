تأجيل موعد اختبار «الإمسات» من 15 يناير لـ 12 فبراير

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل موعد أداء اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لطلبة الصف الثاني عشر، والذي كان مقرراً عقده بعد غدٍ، وحددت الوزارة يوم الـ 12 من فبراير المقبل موعداً بديلاً.

وأفادت الوزارة بأنه يجب توفير نتيجة فحص سلبية لأداء الاختبار في مراكز الاختبار، وذلك لمدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف «PCR»، على أن يتم توفير نتيجة الفحص عبر تطبيق «الحصن»، وفي حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبل أداء الاختبار.

وحسب جدول مواعيد جلسات الإمسات، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، يوجد 10 مواعيد للجلسات خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، بحيث تعقد الجلسات يوم السبت من كل أسبوع، وفق تواريخ محددة، وهي يوم 29 يناير الجاري، و12 و26 من شهر فبراير المقبل، و12 و26 من شهر مارس المقبل، و21 و28 من شهر مايو المقبل، و11 و25 من شهر يونيو المقبل.

وأفادت الوزارة أنه سيعقد خلال اليوم الواحد 4 جلسات للاختبار، تبدأ فترة الجلسة الأولى من الـ 8 صباحاً حتى الـ 10.30 صباحاً، والجلسة الثانية من الـ 11 صباحاً حتى الـ 1.30 ظهراً، والجلسة الثالثة من الـ 2 ظهراً حتى الـ 4.30 عصراً، والجلسة الرابعة من الـ 5 مساء حتى الـ 7.30 مساء.

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