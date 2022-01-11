جامعة زايد توقع مذكرة تفاهم مع «إنجازات» لتطوير حلول تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع الطلاب

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت جامعة زايد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، لتوفير الإرشاد للطلاب في مشاريع تكنولوجيا التعليم، وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المواهب الوطنية، لتطوير حلول رقمية قوية تواكب تقدم السوق.

وتتولى مجموعة جروب 42 في أبوظبي، الشركة الأم لإنجازات، قيادة الشراكة مع جامعة زايد، وتوفر لطلابها من كلية الدراسات متعددة التخصصات، بالتعاون مع الموجهين والمدربين في إنجازات أفكار التدريب ومجال تجربة الحلول، التي تسهم في حل المشكلات والتحديات، التي يواجهها قطاع التعليم في العالم الحقيقي.

ويقوم الطلاب، تحت إشراف إنجازات، بالبحث وتقييم إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحديد صعوبات التعلم، وتحليل المدارس غير التقليدية من جميع أنحاء العالم لتحويل أو ابتكار نماذج تغيير تناسب متطلبات السوق المحلية، وإجراء دراسات حول تغيير السلوك لدى الآباء، لتعزيز تقبّل فكرة التعلم عبر الإنترنت واستكشاف استخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وفوائدها في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم ومهاراتهم في التعامل مع الآخرين، واستعدادهم للتحدث أمام الجمهور.

ويستفيد البرنامج من إن جينيوس، مختبر الابتكار الديناميكي من شركة إنجازات، الذي تتبع منهجية تطبيق الممارسات الذكية والعمليات البسيطة والتفكير التصميمي لتحويل أفكار الطلاب إلى واقع ملموس، بالإضافة إلى منهجية جامعة زايد متعددة التخصصات، التي تقوم على تغيير مفهوم الصفوف الدراسية بشكل جذري، ويشارك الطلاب في عملية معالجة معمقة للبيانات، من خلال الاستخدام المكثف لاستطلاعات الرأي والمناقشات والعمل التعاوني، ويُعد هذا التعاون الذي انطلق تحت مسمّى «تحديات الأعمال» مكوناً رئيسياً في المساقات الدراسية للطلاب، من خلال الجمع بين تجارب الحياة وتجارب واقعية من عالم الأعمال.

اتفاق

وتشكل اتفاقية التعاون في مجال تكنولوجيا التعليم خطوة أولى نحو دراسة عقد شراكات، تهدف لتبادل المعارف في مجالات أخرى مثل قطاعي الرعاية الصحية والطاقة. وأشارت دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للبيانات إلى أن 72 في المئة من المؤسسات التعليمية قدمت خرائط طريق لمبادرتها الرقمية لمدة عام على الأقل.

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