8 طالبات من «التقنية العليا» يستعرضن رحلتهن إلى برشلونة

المصدر: (أبوظبي- البيان )

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استعرضت ثماني طالبات من كليات التقنية العليا نتائج رحلتهن إلى مدينة برشلونة الإسبانية على مدار يومين، والتي جاءت برعاية الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الشراكة والتعاون مع الكليات، واستهدفت الرحلة تعزيز مهارات الطالبات على مستوى القيادة والتواصل الثقافي .

وأقيم احتفال بهذه المناسبة في فرع الكليات بأبوظبي، بحضور الدكتور أليكس زاهافيتش الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بالكليات، وأحمد الملا مدير إدارة الشؤون والحياة الطلابية، ومن الاتحاد للطيران ، أندرو بروكس نائب الرئيس للتعليم والتطوير، وعبدالرحمن الحضرمي مدير علاقات الشركاء. والطالبات المشاركات: نورة المصعبي وسارة البلوشي ومريم الحوسني ونوف الحوسني وميرا العلي ومريم اليماحي ودعاء البادي.

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