90 ألف صورة و500 ألف وثيقة تزين منصة الشيخ زايد بجامعة الإمارات

المصدر: (العين - البيان)

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تشهد منصة الشيخ زايد في مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين إقبالاً كبيراً من الطلبة والباحثين والأكاديميين.

وتحتوي المنصّة على عشرات الإصدارات والكتب والمراجع عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الإداري والتاريخي في إنشاء وتأسيس الدولة الاتحادية من عام 1968 وحتى وفاته، رحمه الله، في عام 2004.

كما تضمّ المنصّة جهازاً لعرض نحو 90 ألف صورة معبّرة عن مسيرة الشيخ زايد، بالإضافة إلى نحو 500 ألف وثيقة بريطانيّة وبرتغاليّة وأمريكيّة تحكي تاريخ الإمارات في كلّ ظروفها وأحوالها. وتحتوي أيضاً على جهاز عرض لعدد من الأفلام الوثائقيّة التي تحكي مسيرة الاتحاد.

كما ستعرض في شاشة العرض العديد من الصحف والمجلّات العربية التي تتحدّث عن مسيرة الاتحاد وإمارات الساحل، إلى جانب معلومات مهمّة تتعلّق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الإمارات.

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