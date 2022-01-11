«شؤون تعليم الوطني» تناقش سياسة وزارة الثقافة والشباب

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة تقرير اللجنة في شأن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت بن هندي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة الموضوع، حسب محاوره التي ركزت على استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية، وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، بما يحقق رؤية 2071.

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