غداً بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني للإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً لمواعيد أقرتها، بحيث تعلن نتائج طلبة الحلقة الثالثة غداً، والحلقة الثانية بعد غد، والحلقة الأولى الأربعاء 12 يناير من الساعة 3 بعد الظهر عبر بوابة الطالب، على أن تستقبل إدارات المدارس الملاحظات على النتائج من قبل الطلبة أو أولياء الأمور لغاية 21 يناير الجاري كحد أقصى عبر قنوات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور أو من خلال الرابط https:/‏‏/‏‏parentsshare.moe.gov.ae/‏‏complain/‏‏

وتتيح المؤسسة للطلبة طباعة شهاداتهم الدراسية في نفس يوم الإعلان عنها، بحسب كل حلقة دراسية وتاريخ إعلان النتيجة ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً ولغاية السادسة صباحاً يومياً، وذلك لغايات تقنية وفنية، حيث تصدر الشهادة وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة A و B، وتُوضَّح فها المقاييس الوصفية لمستويات الأداء، ولا تتضمن الشهادة معدلاً نهائيّاً للطالب في المراحل المذكورة.

ويمكن للإدارات المدرسية الاطلاع على تفاصيل نتيجة أي طالب عبر نظام «سويفت أسيس والمنهل» ومناقشتها مع ولي الأمر مع تقديم إجابات واضحة. وأوضحت المؤسسة أنه في حال حالة الحاجة إلى إجراء مراجعات لنتائج أي طالب ضرورة مخاطبتها عبر قنوات التواصل المعتمدة، وتقديم التوجيه المناسب بحسب كل حالة لتقديم الإجابة للطالب أو ولي الأمر صاحب الاستفسار.، دون الحاجة إلى مراجعة أولياء الأمور لمقر المؤسسة أو فروعها.

وتتم لاحقاً مراجعة الطلبات الواردة، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ويقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة بيانات الطلب والتحقق منها (وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض)، فيما تتم دراسة الطلب من قبل اللجنة خلال (5) أيام عمل، ويتم الرد على مقدم الطلب (بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم).

ووفقاً للإجراءات فإنه لا يسمح بطباعة ورقة إجابة الطالب، حيث تقتصر صلاحية مدير المدرسة في نظام (سويفت أسس) في الاطلاع على تقرير أداء الطلبة في امتحان نهاية الفصل الدراسي وتقديم الدعم لهم ومعرفة المهارات المفقودة وجعلها أكثر فاعلية لملامسة واقع العملية التربوية في الميدان، بهدف تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطلبة الأكاديمي والمعرفي خلال الفصول الدراسية الثلاثة، فيما لا توجد فترة بديلة أخرى لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، وكون الطالب غائباً بعذر مقبول، فإن غيابه لا يؤثر على الدرجة الكلية في نهاية العام.

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