58 طلب تسجيل في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم 2021

المصدر: دبي- نورا الأمير:

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تلقت وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بإدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، 58 طلباً للتسجيل في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم خلال العام الماضي، مقابل 84 طلباً خلال عام 2020، لغايات تأمين حصول صاحب الهمة على التدريب والتأهيل اللازم، لتمكينه من الدمج في المجتمع، فيما أعلنت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، وقف استلام الطلبات مؤقتاً، بسبب كوفيد 19.

ويبلغ إجمالـي عـدد مراكـز أصحـاب الهمـم الحكوميـة والخاصــة علــى مســتوى الدولــة، 95 مركــزاً موزعــة على إمــارات ومــدن الدولــة، وتقــدم خدمــات عامــة أو تخصصيــة لفئــات أصحــاب الهمــم، علــى اختــلاف إعاقاتهــا.

وتخدم المراكز وفقاً لإحصاءات الوزارة حتى نهاية ديســمبر عــام 2020، 25590 شــخصاً، مــن بينهــم 14262مواطنـاً ومواطنـة، وذلـك تبعـاً لقاعـدة بيانـات بطاقـة أصحـاب الهمم التي تصدرها الوزارة، والتي أضافت فئــات جديــدة للإعاقــة، لتصبــح بذلــك عــدد الفئــات المعتمــدة لأصحاب الهمــم فــي دولــة الإمارات 10 فئـات، وهـذه الفئـات هـي: بصريـة، تواصـل، توحـد، جســدية، ذهنيــة، متعــددة، نفســية، ســمعية - بصريــة، قصــور الانتباه والنشــاط الزائــد.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع، على رفع مستوى الخدمات التأهيلية والتعليمية المقدمة لأصحاب الهمم، عبر المراكز التابعة لها، ما يعكس حجم الاهتمام بهذه الفئة.

6 محاور

يذكر أن السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم، ترتكز على ستة محاور رئيسة، هي محور الصحة وإعادة التأهيل، ومحور التعليم، بغية تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، ومحور «التأهيل المهني والتشغيل»، ومحور إمكانية الوصول: ضرورة توفير معايير موحدة للمباني، تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، ومحور الحماية الاجتماعية، والتمكين الأسري، لغايات توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة.

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