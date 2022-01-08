تعاون بين جامعة محمد بن زايد ومؤسسات روسية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والعلمية الروسية، جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة إلى روسيا الاتحادية، حيث استعرض آفاق التعاون مع الجامعة الروسية الإسلامية في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال التعاون البحثي والأكاديمي.

كما جرى استعراض تعزيز التنسيق بينها في مجالات البحوث العلمية وتنظيم المؤتمرات الأكاديمية وتبادل الزيارات بين الهيئات التدريسية والاستفادة من خبرات الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر وفد الجامعة الذي ضم الدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة، وأعضاء من الهيئة التدريسية ومجموعة من طلبة الجامعة المتفوقين.. مقابلات علمية شملت الطلبة الروسيين الذين سيلتحقون بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمنحة خاصة تقدمها الجامعة للطلبة المتفوقين للالتحاق ببرامجها بكل المستويات الأكاديمية.

كما حضر الوفد المسابقة الروسية الرابعة عشرة في العلوم الإسلامية واللغة العربية، والتي شملت فقرات متنوعة استعرض خلالها طلبة المعاهد الروسية مهاراتهم في اللغة العربية ومعارفهم في الدراسات الإسلامية.

والتقى الوفد فضيلة الشيخ كامل سميع الله، مفتي جمهورية تتارستان لتعزيز سبل التعاون لخدمة الشأن الديني وإبراز قيم الإسلام الحنيف وترسيخ تعاليمه السمحة.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية حريصة على الاضطلاع بدورها الحيوي في نشر المفهوم الصحيح عن الإسلام وتعاليمه السمحة، ومد جسور التواصل الحضاري، وتنمية شراكاتها الدولية في مجال تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، التي من شأنها خدمة الأهداف المشتركة.

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